PlayStation Yanlışlıkla Bluepoint Games'i Satın Aldığını Açıklamış Olabilir - Son Dakika

PlayStation'ın PS5 özel oyunlarından 'ın arkasındaki Fin stüdyo gün içinde sizlerle paylaşmıştık. Fakat PlayStation'ın Japon Twitter hesabının bu haberi verirken yanlışlıkla Demon's Souls geliştiricisi Bluepoint Games'in logosunu kullanması bazı neden oldu.

Satın alma haberine eşlik eden görselde Bluepoint Games logosunu ve "WELCOME TO THE FAMILY" (Aileye hoş geldiniz) mesajını görüyoruz. Söz konusu resimde Returnal ve Demon's Souls dahil olmak üzere diğer PlayStation Studios oyunlarından bazıları yer alıyor.

Yanlışlıkla paylaşılan bu görsel, Sony'nin Housemarque'tan sonra Bluepoint Games'i satın aldığını duyurmayı planladığına işaret ediyor olabilir. Fotoğrafı hızlı bir şekilde kaldıran PlayStation Japonya hesabı, buna karşın spekülasyonların önüne geçemedi.

Daha önce God of War Collection, Metal Gear Solid HD Collection ve Uncharted: The Nathan Drake Collection for Sony gibi oyunlar üzerinde çalışan Teksas merkezli Bluepoint Games, eski oyunların yeniden yapımları ve yeniden düzenlemeleri konusunda son derece iyi bir sicile sahip.

2018 yılında PS4 için Shadow of the Colossus'un remake sürümünü geliştiren stüdyo, son olarak PS5 lansman oyunlarından'un yeniden yapımını hayata geçirmişti.