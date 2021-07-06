Plaza asansöründe mahsur kalan sucu:  Kalp krizi geçirecektim - Son Dakika

ADANA'da, damacana su getirdiği plazanın asansöründe mahsur kalan Cumhur Kozanoğlu (55), itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kabinde yarım saat kaldığını belirten Kozanoğlu, "Kalp krizi geçirecektim içeride. Böyle sorumsuz apartman görmedim" dedi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'ndeki plazaya, sabah saatlerinde damacana su getiren Cumhur Kozanoğlu, 5'inci kata çıkmak için asansöre bindi. Asansör kabininin 4'üncü katta durup, servis dışı kalması üzerine Kozanoğlu, itfaiyeye haber verdi. Plazaya sevk edilen ekipler, kurtarma çalışması sırasında Kozanoğlu ile sohbet edip, sakinleştirmeye çalıştı. Asansör kapısının açılmasıyla Kozanoğlu, kabinden çıkarıldı.Asansörde yarım saat mahsur kaldığını belirten Cumhur Kozanoğlu, "Böyle sorumsuz bir apartman görmedim. Kalp krizi geçirecektim içeride" diyerek tepki gösterdi.