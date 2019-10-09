Plaza dilini halk nasıl yorumladı?

Sokak röportajında vatandaşlara "Plaza dili nedir ve kimler bu dili konuşur?" sorusu yöneltildi, gelen cevaplar ise bir hayli ilginçti. İşte o röportajdan en ilginç anlar!



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