Son Dakika Haberleri: Plaza dilini halk nasıl yorumladı?
Son Dakika Magazin Plaza dilini halk nasıl yorumladı?

Plaza dilini halk nasıl yorumladı?

52 dakika önce

Sokak röportajında vatandaşlara "Plaza dili nedir ve kimler bu dili konuşur?

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Sokak röportajında vatandaşlara "Plaza dili nedir ve kimler bu dili konuşur?" sorusu yöneltildi, gelen cevaplar ise bir hayli ilginçti. İşte o röportajdan en ilginç anlar!


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:11 
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