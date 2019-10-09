Plaza dilini halk nasıl yorumladı?
52 dakika önce
Sokak röportajında vatandaşlara "Plaza dili nedir ve kimler bu dili konuşur?
Sokak röportajında vatandaşlara "Plaza dili nedir ve kimler bu dili konuşur?" sorusu yöneltildi, gelen cevaplar ise bir hayli ilginçti. İşte o röportajdan en ilginç anlar!
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Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:11
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