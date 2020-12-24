Plazada, meşaleli kutlama yapan 36 kişiye 113 bin 400 lira ceza - Son Dakika

Plazada, meşaleli kutlama yapan 36 kişiye 113 bin 400 lira ceza

24.12.2020 11:24
Plazada, meşaleli kutlama yapan 36 kişiye 113 bin 400 lira ceza, System.String[]

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir plazanın teras balkonunda meşale yakıp sosyal mesafe ile maske kullanımına aldırış etmeden kutlama yapan gruba, toplam 113 bin 400 lira idari para cezası uyguladı.

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir plazanın teras balkonunda meşale yakıp sosyal mesafe ile maske kullanımına aldırış etmeden kutlama yapan gruba, toplam 113 bin 400 lira idari para cezası uyguladı.

Antalya'da dün Muratpaşa ilçesinin Yenigün Mahallesi 1072 sokak üzerindeki bir plazanın terasında toplanan kalabalık grup, kutlama yapmıştı. Grubun, yaktıkları meşalelerin eşliğinde maske ve sosyal mesafeye dikkat etmeden yaptıkları kutlama, çevrede bulunanların tepkisine neden olmuştu. O anları plaza çalışanları ile çevre sakinleri, "Sosyal mesafe sıfır, maske yok" sözleriyle cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plazada denetim yaptı. Özel bir şirketin çalışanı olduğu tespit edilen ve yılbaşı kutlaması yaptığı öğrenilen 36 kişiye, İl Hıfzıssıhha kuralları kapsamında 'Sosyal mesafe', 'Maske kullanma' kurallarına uymadıkları gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150 lira, toplamda 113 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.


Plazada, meşaleli kutlama yapan 36 kişiye 113 bin 400 lira ceza
Plazada, meşaleli kutlama yapan 36 kişiye 113 bin 400 lira ceza

Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Plazada, meşaleli kutlama yapan 36 kişiye 113 bin 400 lira ceza - Son Dakika


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