Plazalarda ikinci el araç tepkisi: "2018 model bir otomobil şu an sıfırından daha yüksek fiyata... - Son Dakika

Plazalarda ikinci el araç tepkisi: "2018 model bir otomobil şu an sıfırından daha yüksek fiyata...

Plazalarda ikinci el araç tepkisi: "2018 model bir otomobil şu an sıfırından daha yüksek fiyata satılıyor" Toyota Aksoy Plaza Satış Müdürü Alper Onay: "Sıfır araç olmamasından dolayı ikinci el otomobil fiyatlarındaki artış fırsatçılığa dönüştü" Son zamanlarda ikinci el otomobil...

Plazalarda ikinci el araç tepkisi: "2018 model bir otomobil şu an sıfırından daha yüksek fiyata satılıyor"

Toyota Aksoy Plaza Satış Müdürü Alper Onay: "Sıfır araç olmamasından dolayı ikinci el otomobil fiyatlarındaki artış fırsatçılığa dönüştü"

KAYSERİ - Son zamanlarda ikinci el otomobil fiyatlarındaki artışı değerlendiren Toyota Aksoy Plaza Satış Müdürü Alper Onay, "Sıfır araç olmamasından dolayı ikinci el otomobil fiyatlarındaki artış fırsatçılığa dönüştü" dedi.

İkinci el otomobillerin şu an sıfır araçtan daha pahalı fiyatlara satıldığını söyleyen Toyota Aksoy Plaza Satış Müdürü Alper Onay, "İkinci el otomobil piyasasında tamamen gereksiz bir fiyat artışı oldu. Biraz fırsatçılık da denilebilir bu duruma çünkü sıfır araçların olmamasından kaynaklı, ikinci el araçların fiyatları çok yüksek şekilde arttı. Hatta 2018 model bir araç sıfır fiyatının üzerinde gereksiz bir fiyata şu an satılıyor. Bu durumu biz kesinlikle doğru bulmuyoruz. Vatandaşlar da bu konudan dolayı çok şikayetçi ve ikinci el araç fiyatlarının çok arttığını söylüyorlar. İnsanların alım gücü bu konuda düştü ama araçlarını satanlar yine aynı şekilde yüksek fiyatlardan satmaya devam ediyorlar. Şu an üretim bizde ve diğer markalarda biraz daha kısıtlı. Fabrikalar hemen hemen yarım kapasite ile üretim yapıyor ve bu yüzden biz de satışlarımızı ilerideki aylara yayarak devam ediyoruz"

Sıfır araç alacak vatandaşların Toyota Aksoy Plaza'ya giderek şimdiden sıraya yazılmasını tavsiye eden Alper Onay, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Geriden takip eden satışlarımız var bizim. Haziran döneminde satmış olduğumuz araçları şu an Ağustos ayında teslim ediyoruz. Ağustos ayında satmış olduğumuz araçları da Eylül - Ekim ayı gibi teslim etmeyi planlıyoruz. Şu anda kampanyalarımız çok güzel ve fiyatlarımız uygun. Toyota gibi bir markada fiyat politikası çok iyi. Araba alacak herkesin şimdiden sıraya yazılmasını tavsiye ediyorum. Gerek fiyatlar gerekse de araç bulunurluğundan dolayı biz de memnunuz, vatandaşlarımız da memnunlar. Fabrikaların üretimi tam kapasite ile çalışmaya başladığı zaman, araç sayısı artacak. Fiyat politikamız iyi olduğu için yine sıfır araçlara yönelecek vatandaşlarımız. İkinci el piyasasında da fiyatlar düşeceği için vatandaşlar daha uygun fiyatlara ikinci el araç da alabilecekler.

Plazalarda ikinci el araç tepkisi: 2018 model bir otomobil şu an sıfırından daha yüksek fiyata...

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 12:19

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Plazalarda ikinci el araç tepkisi: '2018 model bir otomobil şu an sıfırından daha yüksek fiyata... - Son Dakika Ekonomi
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