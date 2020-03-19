Plazalardan çalışanlarına her gün sağlık kontrolü - Son Dakika
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Plazalardan çalışanlarına her gün sağlık kontrolü

16 dakika önce

Çin'de ortaya kısa ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ile ilgili olarak şirketlerde önlemlerini almaya başladı.

Plazalardan çalışanlarına her gün sağlık kontrolü, System.String[]

Çin'de ortaya kısa ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ile ilgili olarak şirketlerde önlemlerini almaya başladı. Özellikle plazalar gibi kapalı alanlarda çalışanların risk karşısında yönetimler tedbirlerini artıyor. Bazı plazalarda girişte personele yönelik her gün sağlık kontrolü yapılırken, dezenfekte çalışmaları aralıklarının artık dakikalarla ölçülen aralıklara düşürüldü.


Kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı ülkemizde de alınan tedbirlerin her geçen gün kapsamı genişliyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan "imkanı olan evden çıkmasın" uyarısından sonra çalışanlar için de alınan tedbirlerin kapsamı genişliyor. Plaza hayatında çalışmak zorunda olanlar için plaza yönetimleri dezenfekten ve kontrol tedbirlerini artırdı. Hijyen uygulamalarını artıran plaza yönetimleri ayrıca personeline her sabah ateş ölçmenin de aralarında bulunduğu bir dizi sağlık kontrolü uyguluyor. - İSTANBUL

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:37 Kaynak: İHA

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