Plazaların ortasında terasta tarım - Son Dakika

Plazaların ortasında terasta tarım

Akmerkez, hayata geçirdiği Terasta Tarım projesi ile 2017'den bu yana misafirlerine kendi meyve ve sebzesini yetiştirmeleri için gerek duyacakları tüm bilgi ve tecrübeyi sunmaya devam ediyor.

Akmerkez, hayata geçirdiği Terasta Tarım projesi ile 2017'den bu yana misafirlerine kendi meyve ve sebzesini yetiştirmeleri için gerek duyacakları tüm bilgi ve tecrübeyi sunmaya devam ediyor. Ek Biç Ye İç iş birliğiyle gerçekleştirilen Terasta Tarım projesiyle, şehrin yükselen binaları arasında bunalan, doğayla buluşmak, kentsel tarımı öğrenmek ve sürdürülebilir üretime dair deneyimleri paylaşmak isteyen herkes çarşamba günleri saat 16.00'dan sonra Akmerkez Üçgen Teras'ta buluşuyor.

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Günümüzde insanların çoğu yeşilin ve tarım alanlarının daraldığı şehirlerde yaşıyor. Bu nedenle doğal ve sürdürülebilir gıdaya ulaşmak için kırsal alanlara giden şehirli insanlar için ise artık kendi ürünlerini yetiştirmek şehrin ortasında da mümkün olduğunu Akmerkez 2017 yılında Türkiye'de ilk kez bir alışveriş merkezinin çatısında sürdürülebilir ve yerel tarımı hayata geçirerek gösterdi. Teras'ta Tarım Projesi'ni başlatan Akmerkez'in o tarihten bu yana bu deneyimini paylaştığı gönüllüler, 750 metrekarelik terasta tarım alanında doğa ile buluşarak kentin ortasında sürdürülebilir tarımı öğrenmeye ve destekleriyle projeyi büyütmeye devam ediyor.


Yapılan bilgilendirmede Ek Biç Ye İç iş birliğiyle gerçekleştirilen Terasta Tarım projesiyle, şehrin yükselen binaları arasında bunalan, doğayla buluşan gönüllüler aynı zamanda kentsel tarımın püf noktalarının anlatılacağı gönüllü programına ücretsiz olarak kayıt olabiliyor.


Şehrin ortasında ilaçsız, doğal ve sürdürülebilir tarım ilkelerine uygun üretimin yapıldığı Üçgen Teras'ta toprağa dokunarak doğanın rahatlatıcı etkisini hissetmek isteyenler ilgili adrese e-mail atarak projeye dahil olmak istediklerini belirtiyor ve her Çarşamba günü 16.00'dan sonra Ek Biç Ye İç permakültür uzmanları ile Akmerkez Üçgen Teras'ta buluşmak üzere kendi programlarını oluşturuyor. Yaz boyunca devam edecek gönüllü programında; fide ekimi, kompost hazırlama, bostan düzenleme, tohum ayıklama ve bahçe bakımı ve daha birçok teknik bilgi paylaşılacak. - İSTANBUL

Akmerkez, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 11:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Plazaların ortasında terasta tarım - Son Dakika
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