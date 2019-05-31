Son Dakika Haberleri: Pliskova, Fransa Açık'a veda etti
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Pliskova, Fransa Açık'a veda etti

1 saat önce

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Karolina Pliskova üçüncü turda elendi.

Pliskova, Fransa Açık'a veda etti, System.String[]
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Karolina Pliskova üçüncü turda elendi.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın altıncı gününde korta çıkan dünya 2 numarası Çek tenisçi Pliskova, klasmanda 31. sırada yer alan Hırvat Petra Martic ile üçüncü turda karşı karşıya geldi.
Philippe-Chatrier kortunda oynanan ve 85 dakika süren mücadelede Pliskova'nın servisini 5 kez kıran Martic, rakibini 6-3'lik setlerle 2-0 mağlup etti.
2017 Fransa Açık'ta yarı final oynayan 27 yaşındaki Pliskova, turnuvaya üst üste iki yıldır üçüncü turda veda ediyor.
Martic, dördüncü turda Estonyalı Kaia Kanepi ile Rus Veronika Kudermetova maçının galibiyle karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:33 Kaynak: AA
Tenis, Roland Garros, Fransa, Karolína Plíšková, Spor
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