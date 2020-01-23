Pliskova ve Medvedev, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda 3. tura yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Pliskova ve Medvedev, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda 3. tura yükseldi - Son Dakika Spor

Pliskova ve Medvedev, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda 3. tura yükseldi

6 saat önce

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Daniil Medvedev ve kadınlarda 2 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, 3. tura çıktı.

Pliskova ve Medvedev, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda 3. tura yükseldi, System.String[]

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Daniil Medvedev ve kadınlarda 2 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, 3. tura çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvada 4. güne sabah seansında yapılan maçlarla devam edildi.

Tek erkeklerde dünya 4 numarası Medvedev, ikinci turda İspanyol Pedro Martinez ile karşılaştı. Rus tenisçi, 7-5, 6-1 ve 6-3 setlerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Avustralyalı Alex Bolt ile karşılaşan 5 numaralı seri başı Dominic Thiem, 3 saat 22 dakika süren mücadelede 6-2, 5-7, 6-7, 6-1 ve 6-2'lik setlerle rakibini 3-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Bu arada, 7 numaralı seribaşı Alexander Zverev ve 10 numaralı seribaşı Gael Monfils tek erkeklerde 3. tura çıkan diğer tenisçiler oldu.

Kadınlarda fire yok

Kadınlarda 2 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, Alman Laura Siegemund ile karşılaştı. Çek tenisçi 6-3'lük setlerle rakibini 2-0 yenerek 3. tura çıktı.

Altı numaralı seribaşı Belinda Bencic ve 9 numaralı Kiki Bertens de rakiplerini 2-0 mağlup ederek 3. tura yükseldi.

Karolína Plíšková, Dmitri Medvedev, Avustralya, Tenis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:30 Kaynak: AA
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