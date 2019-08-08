Son Dakika Haberleri: PLO warns UNRWA for refugee spending cut
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PLO warns UNRWA for refugee spending cut

52 dakika önce

AUGUST 08: Chairman of the Committee for Refugees that affiliated to Palestine Liberation Organization Muayyin Abu Ukal speaks to press related with Switzerland and Netherlands's decision for suspension of UNRWA Funding in front of the UN Middle East Special Coordination Office in Gaza City,...

AUGUST 08: Chairman of the Committee for Refugees that affiliated to Palestine Liberation Organization Muayyin Abu Ukal speaks to press related with Switzerland and Netherlands's decision for suspension of UNRWA Funding in front of the UN Middle East Special Coordination Office in Gaza City, Gaza on August 08, 2019. .
Liberation, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:02 Kaynak: AA
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