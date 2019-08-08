PLO warns UNRWA for refugee spending cut
52 dakika önce
AUGUST 08: Chairman of the Committee for Refugees that affiliated to Palestine Liberation Organization Muayyin Abu Ukal speaks to press related with Switzerland and Netherlands's decision for suspension of UNRWA Funding in front of the UN Middle East Special Coordination Office in Gaza City,...
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:02 Kaynak: AA
AUGUST 08: Chairman of the Committee for Refugees that affiliated to Palestine Liberation
Organization Muayyin Abu Ukal speaks to press related with Switzerland and Netherlands's decision for suspension of UNRWA Funding in front of the UN Middle East Special Coordination Office in Gaza City, Gaza on August 08, 2019. .
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