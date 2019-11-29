Son Dakika Haberleri: Plus X Award'dan Vestel'e 26 ödül
Son Dakika Güncel Plus X Award'dan Vestel'e 26 ödül - Son Dakika

Plus X Award'dan Vestel'e 26 ödül

6 saat önce

Vestel Elektronik 2019-2020 Plus X Award'da tasarım, yüksek kalite ve işlevsellik gibi kriterler açısından değerlendirilen 9 ürünüyle 26 ödül almaya hak kazandı.

Plus X Award'dan Vestel'e 26 ödül, System.String[]

Vestel Elektronik 2019-2020 Plus X Award'da tasarım, yüksek kalite ve işlevsellik gibi kriterler açısından değerlendirilen 9 ürünüyle 26 ödül almaya hak kazandı.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, Vestel Elektronik, uluslararası arenada güçlü teknoloji şirketlerini geride bırakarak ödül organizasyonuna damga vurdu.


Plus X Award kapsamında Vestel'in AC ve DC Tipi Elektrikli Şarj Üniteleri yüksek kalite ve tasarım ödüllerini alırken, gençler için taşınabilir TV tasarımı ise inovasyon, yüksek kalite, tasarım ve işlevsellik olmak üzere 4 ödüle layık görüldü.


Vestel'in dikkat çekici tasarımlarından özelleştirilebilir TV standı yüksek kalite, tasarım ve kullanım kolaylığı ödüllerini aldı. Mermer ve cam malzemeden TV stand tasarımı ise yüksek kalite, tasarım ve işlevsellik ödüllerini topladı. Pille çalışan TV tasarımı hem yüksek kalite ve tasarım hem de işlevsellik ve kullanım kolaylığı ödüllerini aldı. Yeni nesil sınırsız TV yüksek kalite ve tasarım ödüllerini alırken, ses sistemi entegrasyonlu TV stand tasarımı ise yüksek kalite, tasarım ve işlevsellik ödüllerine layık görüldü.

Vestel, TV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:18 Kaynak: AA
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