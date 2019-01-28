Pm Sonrası CHP'li Torun'dan Açıklama

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 18 saat süren PM Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 18 saat süren PM Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.



CHP'li Torun, "Toplamda bu gün 145 değerli belediye başkanımızın isimlerini açıkladık. Öncelikle İzmir Büyükşehir Belediye başkanımız Tunç Soyer, söylemek istiyorum. Ardından dört ilimiz geliyor. Kırklareli, Tuna Soykan; Hakkari, Metin Koparan; Rize, Ayhan Akyüz, Zonguldak, Şenol Şanal" dedi.



Torun, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İstanbul'da bugün 29 ilçemizi açıkladık. Daha öncekilerle birlikte ilçe sayımız 30 oldu. Bu zamana kadar toplam 697 belediye başkanı adayımızı açıklamıştık. Bugünküyle birlikte, 842 belediye başkanımızı açıklamış olduk.



Parti Meclisimiz çok değerli bir çalışma yaptı. Gerçekten çok özverili bir çalışma yaptı. Bu çalışmalarından dolayı bütün parti meclisi üyelerimize teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz sabahın bu saatine kadar özveri ile çalışmalarını sürdürdüler."



Yaklaşık 100 civarında belediyenin kaldığını belirten Torun, "Bunları da önümüzdeki hafta mutlaka açıklamış olacağız ve tüm belediyelerimizi, belediye başkan adaylarımızı açıklayarak yolumuza devam edeceğiz. Her şey planlı bir şekilde devam ediyor. Adaylarımız sahada vatandaşlarımızla buluştukça ve onların teveccühlerini gördükçe artık görülüyor ki birçok belde, ilçe, il ve büyükşehirde Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri göreceğiz" ifadelerini kullandı.



"Bugün ekonomik krizi en yoğun şekilde yaşadığı şu süreçte vatandaş çare arıyor, çözüm arıyor ve bu çözümü de mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi'nde bulacağını biliyor" diyen Torun, "İnanıyorum ki belediye başkanlarımızın, halkımızın sorunlarını çözecek, yaşamlarını kolaylaştıracak aynı zamanda onlara eşit yurttaş olma ve ülkenin zenginliklerinden faydalanma imkanları sundukça bu farkı daha da fazla ortaya çıkarmış olacak" dedi.



Torun, "Biz açıkladığımız adaylarımıza güveniyor ve inanıyoruz. Hepsi pırıl pırıl ve kendi vatandaşlarına, yurttaşlarına hizmet etmek için heyecanla sahadalar. İnşallah 31 Mart akşamı da birçok belediyemizi kazanmış olarak, ülkemize ve milletimize hizmet etmenin onurunu yaşayacağız" şeklinde konuştu.



Torun "adaylarımızın ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.



"Bize ulaşmış bir istifa dilekçesi yok"



Torun, CHP Ankara İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun istifa ettiğini açıklamasına ilişkin olarak sorulan soruya ise "Kendisi sosyal medyada paylaşmış. Bize ulaşmış bir istifa dilekçesi yok. Belki de bu süreçte kendi kararıdır ama İstanbul İl Başkanımız sorumluluğunu bilen ve inanıyorum ki bu süreçte de İstanbul'a çok değer katacak. İnşallah büyükşehir başta olmak üzere, birçok ilçemizde de başarılı çalışmalar yapacağız"



Açıklanan aday isimler ise şöyle:



Afyonkarahisar Şuhut Ekrem Özsoy



Afyonkarahisar Sinanpaşa Düzağaç Osman Kavas



Afyonkarahisar Bolvadin Özburun Uğur Koç



Afyonkarahisar İhsaniye Tunay Türkmen



Ağrı Doğubeyazıt Fesih Maral



Ağrı Patnos Lokman Çetin



Antalya Kumluca Mustafa Köleoğlu



Balıkesir Ayvalık Rahmi Gençer Mevcut Başkan



Balıkesir Bandırma Tolga Tosun CHP Belediyesi



Balıkesir Erdek Hüseyin Sarı Mevcut Başkan



Balıkesir Altıeylül Esin Balıbek



Bartın Ulus Kumluca Gülizar Saygın



Bartın Ulus Abdipaşa Yaşar Alkız



Batman Sason Cuma Uçar Çekilen Aday Yerine



Bitlis Mutki Tahir Bakır



Bitlis Adilcevaz Mehmet Reşit Önal



Burdur Gölhisar Yusufça Mustafa İnce



Bursa Osmangazi Erkan Aydın Milletvekili



Diyarbakır Eğil Ahmet Aktay



Diyarbakır Sur Ramazan Eker



Edirne Keşan Şenol Yalı CHP Belediyesi



Elazığ Alacakaya Nazmi Gürbüz



Elazığ Arıcak Mustafa Coşkun



Erzincan Merkez Mercan Fulya Ateşlenmek



Erzurum Karayazı Mahmut Han Koçak



Erzurum İspir Nafiz Aydın



Erzurum Tekman Sebahattin Uludağ



Erzurum Aziziye Aydın Söylemez



Erzurum Karaçoban Bekir Yılan



Erzurum Aşkale Cemal Karausta



Eskişehir Beylikova Tolga Savaş



Eskişehir Mihalgazi Bülent Durna



Giresun Güce Mehmet Salih Bahadır



Giresun Keşap Murat Bıçakçı



Hakkari Yüksekova Esendere Mithat Baran



Hakkari Şemdinli Derecik Suat Yüksel



Hakkari Yüksekova Peruz Çamlı



Hakkari Merkez Metin Koparan



Iğdır Merkez Hoşhaber Osman Toka



İstanbul Adalar Erdem Gül CHP Belediyesi



İstanbul Ataşehir Battal İlgezdi Mevcut Başkan



İstanbul Avcılar Turan Hançerli CHP Belediyesi



İstanbul Bahçelievler Mehmet Ali Özkan



İstanbul Bakırköy Bülent Kerimoğlu Mevcut Başkan



İstanbul Başakşehir Abdulhadi Akmugan



İstanbul Bayrampaşa Remzi Albayrak



İstanbul Beşiktaş Rıza Akpolat CHP Belediyesi



İstanbul Beykoz Coşkun Tosun



İstanbul Büyükçekmece Hasan Akgün Mevcut Başkan



İstanbul Çatalca Cem Kara Mevcut Başkan



İstanbul Çekmeköy Seyfettin Yıldırım



İstanbul Esenyurt Kemal Deniz Bozkurt



İstanbul Fatih Soner Özimer



İstanbul Gaziosmanpaşa Erkan Kaya



İstanbul Güngören İsmet Yaşar



İstanbul Kadıköy Şerdil Dara Odabaşı CHP Belediyesi



İstanbul Kartal Gökhan Yüksel CHP Belediyesi



İstanbul Pendik Mehmet Salih Usta



İstanbul Sancaktepe Özgen Nama



İstanbul Sultanbeyli Ayhan Koç



İstanbul Sultangazi Haluk Bozkurt



İstanbul Şile Ali Secaattin Güney



İstanbul Tuzla Salim Gürsoy



İstanbul Ümraniye Cafer Aktürk



İstanbul Üsküdar Ahmet Kılıç



İstanbul Zeytinburnu Adil Emecan



İstanbul Eyüpsultan Emel Bilenoğlu



İstanbul Sarıyer Şükrü Genç Mevcut Başkan



İzmir Balçova Mehmet Ali Çalkaya Mevcut Başkan



İzmir Bayındır Ufuk Sesli Mevcut Başkan



İzmir Bergama İdris Yavuzyılmaz CHP Belediyesi



İzmir Beydağ Feridun Yılmazlar CHP Belediyesi



İzmir Bornova Mustafa İduğ CHP Belediyesi



İzmir Büyükşehir Mustafa Tunç Soyer CHP Belediyesi



İzmir Çeşme M.Ekrem Oran CHP Belediyesi



İzmir Narlıdere Ali Engin CHP Belediyesi



İzmir Dikili Adil Kırgöz CHP Belediyesi



İzmir Foça Fatih Gürbüz CHP Belediyesi



İzmir Gaziemir Halil Arda CHP Belediyesi



İzmir Güzelbahçe Özdem Mustafa Mevcut Başkan



İzmir Karabağlar Muhittin Selvitopu Mevcut Başkan



İzmir Karaburun İlkay Girgin Erdoğan CHP Belediyesi



İzmir Karşıyaka Cemil Tugay CHP Belediyesi



İzmir Menderes Mustafa Kayalar



İzmir Menemen Serdar Aksoy CHP Belediyesi



İzmir Çiğli Selim Utku Gümrükçü CHP Belediyesi



İzmir Ödemiş Mehmet Eriş CHP Belediyesi Çekilen Aday Yerine



İzmir Seferihisar Yelda Celiloğlu CHP Belediyesi



İzmir Selçuk Filiz Ceritoğlu Sengel



İzmir Torbalı Ramazan İsmail Uygur



İzmir Urla İbrahim Burak Oğuzchp Belediyesi



İzmir Konak Abdül Batur CHP Belediyesi



Karaman Sarıveliler Muhitdin Türkan



Karaman Merkez Sudurağı Gürsel Aksoy



Kars Digor Dağpınar Nurettin Artuğ



Kastamonu Seydiler Halit Cesur



Kayseri Hacılar Gülay Talaslı Çekilen Aday Yerine



Kayseri Tomarza Osman Koç



Kırıkkale Karakeçili Salih Büyükkaya



Kırklareli Merkez Mehmet Tuna Soykan CHP Belediyesi



Kırklareli Pehlivanköy Abdurrahman Öntürk



Konya Çumra Veli Harman



Konya Derbent İsmail Fidan



Konya Emirgazi Dursun Döleker



Konya Karapınar Kamil Bülbül Okuyucu



Konya Karatay Mehmet Şeflek



Konya Meram Mehmet Gayretli



Konya Selçuklu Ahmet Adil Tırpan



Kütahya Çavdarhisar Ali Okur



Kütahya Gediz Eskigediz Ekrem Taşkesdik



Manisa Soma Abdullah Saka



Mersin Tarsus Haluk Bozdoğan



Mersin Silifke Mustafa Turgut Mevcut Başkan



Mersin Mezitli Neşet Tarhan Mevcut Başkan



Mersin Yenişehir Abdullah Özyiğit CHP Belediyesi



Mersin Mut Mehmet Saydam



Mersin Anamur Durmuş Deniz



Mersin Bozyazı Yüksel Kır



Muğla Fethiye Alim Karaca



Muğla Marmaris Mehmet Oktay



Muğla Seydikemer İbrahim Ertürk



Muş Bulanık Sarıpınar Alaattin Çevik CHP Belediyesi Çekilen Aday Yerine



Muş Malazgirt Ahmet Kenan Türker



Muş Malazgirt Konakkuran Tevfik Bülbül



Muş Hasköy Nedret Paçal



Nevşehir Ürgüp Ortahisar Hatice Yavuz



Ordu Gürgentepe İsa Yazıcı



Ordu Ulubey Kani Ergün



Osmaniye Düziçi Böcekli Doğan Öztürk



Osmaniye Düziçi Ellek Nurettin Mart



Rize Merkez Ayhan Akyüz



Sakarya Adapazarı İsmail Kılıç



Sakarya Pamukova Hüseyin Eryiğit



Samsun Atakum Cemil Deveci



Şanlıurfa Birecik Hüseyin Kıran



Şırnak Uludere Şenoba Sabri Babat



Trabzon Sürmene Kemal Küçükali Çekilen Aday Yerine



Van İpekyolu Sinan Solmaz



Yozgat Sorgun Çiğdemli Hasan Ersoy



Yozgat Sorgun Doğankent Ali Erciyas



Yozgat Sorgun Gülşehri Nihat Karaman



Yozgat Boğazlıyan Yamaçlı Duran Baran



Yozgat Boğazlıyan Uzunlu Tekin Becerik



Zonguldak Ereğli Halil Posbıyık



Zonguldak Merkez Şenol Şanal CHP Belediyesi - ANKARA

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