PMPL çekilişi sizlerle! - Son Dakika

PUBG Mobile Türkiye tarafından düzenlenen PMPL çekilişi sizlerle. Güzel kostümlerin ve diğer oyun içi eşyaların hasretini mi çekiyorsunuz?

14-16 Mayıs 2021 tarihleri arasında ücretsiz bir şekilde düzenlenen PMPL çekilişine katılmayı sakın ama sakın unutmayın. Peki bu çekilişe nasıl katılacağınızı merak mı ediyorsunuz? Yapmanız gerekenler çok basit:

Android ya da iOS cihazın üzerinden PUBG Mobile'a giriş yap.

Oyuna giriş yaptıktan sonra "Etkinlik" sekmesine tıkla.

Etkinlik sekmesinin ardından açılan "Espor" sekmesine tıkla.

Ödülleri almak için "PMPL'yi İzle" seçeneğini bul.

Sana verilen görevleri tamamla.

Zarları salla

Ve son olarak ÖDÜLLERİ TOPLA

Her katılımcının sınırlı sayıda Pro League tavası, nadir bir takım elbise, bir tişört, turnuva sembollerinin bulunduğu paraşüt ve daha fazlasını kazanma şansı var! PUBG MOBILE'a girin, oyunu oynayın ve tüm ödülleri toplayın!