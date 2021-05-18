PMPL Şampiyonu Next Rüya Gaming! - Son Dakika

PMPL Şampiyonu Next Rüya Gaming!

18.05.2021 00:57
PMPL Şampiyonu Next Rüya Gaming!, System.String[]

Next Rüya Gaming sezonu şampiyolukla kapattı!

PUBG Mobile severlerin en sevdiği liglerden biri olan PMPL Şampiyonu Next Rüya Gaming oldu. Organizasyon ve PUBG Mobile sosyal medya hesapları şampiyonluk paylaşımını paylaşmayı ihmal etmedi.

Next Rüya Gaming lig boyunca izleyicilerin de dikkatinden kaçmayacak derecede iyi bir performans gösterdi. Bu performansının karşılığını ise şampiyon olarak aldı. Organizasyon, ligdeki performansının aynısını final aşamasında da göstererek EMEA Finallerine adını yazdırmayı başardı. Next Rüya Gaming oyuncusu FROZENNX ise ligdeki MVP serisine bir yenisini ekleyerek finallerin en iyi oyuncusu olmayı başardı.

Next Rüya Gaming'in bir sonraki hedefi ise EMEA Şampiyonu olmak.

Playerbros ekibi olarak Next Rüya Gaming'in şampiyonluğunu tebrik ediyor, EMEA Finallerinde başarılar diliyoruz. Şans sizinle olsun!

Bu haber ilginizi çekebilir:

PMPL Şampiyonu Next Rüya Gaming!

Sosyal Medya, Rüya, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar PMPL Şampiyonu Next Rüya Gaming! - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Biden'dan Netanyahu'ya ateşkes telefonu Biden'dan Netanyahu'ya ateşkes telefonu Esnafa destek paketinin ayrıntıları netleşti! İşte tek tek hibe alabilecek işletmeler Esnafa destek paketinin ayrıntıları netleşti! İşte tek tek hibe alabilecek işletmeler Terör örgütü YPG/PKK yandaşları Suriye'de ABD ordusu araçlarını taşladı Terör örgütü YPG/PKK yandaşları Suriye'de ABD ordusu araçlarını taşladı Çukur dizisinde 'Şahran'ı kimin canlandıracağı belli oldu Çukur dizisinde 'Şahran'ı kimin canlandıracağı belli oldu TFF 1. Lig Play-Off ilk maçında Altay, sahasında İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti TFF 1. Lig Play-Off ilk maçında Altay, sahasında İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti Songül Karlı, derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı yıktı geçti Songül Karlı, derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı yıktı geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Sedat Peker'in iddialarına değindi: Suç çeteleri zehirli yılan gibidir Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Sedat Peker'in iddialarına değindi: Suç çeteleri zehirli yılan gibidir Direğe çarpan cip ikiye bölündü, enişte ile kayınbirader öldü Direğe çarpan cip ikiye bölündü, enişte ile kayınbirader öldü

Son Dakika Haberleri
17:59 Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı
17:58 Silahını gösteren ve "Buna mermi doldurup, üzerinize boşaltacağım" diyen erkek arkadaşının terasından düştü
17:55 SBK Holding davasında ilk duruşma yapıldı! Sezgin Baran Korkmaz için tutuklama kararı
17:54 Galatasaray'da başkan adayları, Fatih Terim çağrısı yaptı
17:44 Araba camındaki 2 metre yılanla korkutan seyahat
17:40 İçişleri Bakanlığı'nın inceleme başlattığı İmamoğlu'dan 'dezenfektan ihalesi' savunması: Harcama ve ihale yetkilisi sıfatlarım yok
17:37 73 yaşındaki yaşlı kadının cansız bedeni inşaat alanında bulundu
17:12 Altının kilogramı 493 bin liraya çıktı
17:03 Josef transferinin perde arkasını Beşiktaşlı yönetici Torunoğulları anlattı: Menemenden sonra anlaştık
16:55 Kademeli normalleşmenin ardından bankaların mesai saatleri tekrar değişti
Galatasaray hücum hattı 10 yıl sonra ilk kez çift hanelere ulaşamadı Galatasaray hücum hattı 10 yıl sonra ilk kez çift hanelere ulaşamadı         
00:46
Beşiktaş'ta çarpıcı iddia! Sergen Yalçın yeni sözleşme için 23 milyon TL zam istiyor Beşiktaş'ta çarpıcı iddia! Sergen Yalçın yeni sözleşme için 23 milyon TL zam istiyor         
00:19
Kurslarda yüz yüze eğitim başlıyor Kurslarda yüz yüze eğitim başlıyor         
23:27
AK Partili Şamil Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına şartlı destek AK Partili Şamil Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına şartlı destek         
23:15
Show TV'den Güldür Güldür hayranlarını sevindirecek radikal karar Show TV'den Güldür Güldür hayranlarını sevindirecek radikal karar         
22:58
Süper Lig'de yayın gelirinden en fazla payı Galatasaray aldı Süper Lig'de yayın gelirinden en fazla payı Galatasaray aldı         
22:06
Kırmızı bültenle aranan terörist 'Sofi Nurettin'in öldürülmesinin detayları ortaya çıktı Kırmızı bültenle aranan terörist 'Sofi Nurettin'in öldürülmesinin detayları ortaya çıktı         
21:34
Arçelik, Amerikalı rakibi Whirlpool'un Türkiye'deki üretim merkezini satın alıyor Arçelik, Amerikalı rakibi Whirlpool'un Türkiye'deki üretim merkezini satın alıyor         
21:03
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı         
17:59
Çekişmeli davada Necati Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı boşandı Çekişmeli davada Necati Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı boşandı         
17:49
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı         
15:38
Pitonu andıran engerek yılanı, sürüye fazla yaklaşınca çoban köpekleri affetmedi Pitonu andıran engerek yılanı, sürüye fazla yaklaşınca çoban köpekleri affetmedi         
15:06
Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı         
15:04
Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş         
10:50
Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı         
10:32
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı         
09:17
"Duvardan düştüm" diyen gencin yalanını hastane polisinin dikkati ortaya çıkardı         
21:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2021 01:18:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: PMPL Şampiyonu Next Rüya Gaming! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement