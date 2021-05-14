PMPL Talk Show yeni bölümü yayında! - Son Dakika

PUBG Mobile Türkiye tarafından haftalık olarak düzenlen PMPL Talk Show yeni bölümü yayında. Bu bölüm bir yandan güldürürken bir yandan da analizlere yer veriyor.

Hafta boyunca oynanan maçlara dair detaylı analizler, özel röportajlar, en sevilen oyuncu ve yayıncılarla birlikte güzel bir bölüm gerçekleşti. Buna ek olarak programda bolca eğlence de var tabii ki! PMPL boyunca sürecek olan program her perşembe Nimo TV'de!

Programın yeni bölüm konukları ise hepimizin tanıdığı isimler. Yeni bölümün konukları şu şekilde:

Miranda

Speziale

Frozenx

Daphne

PMPL Talk Show bölümünü NimoTV üzerinden izleyebilirsiniz. Siteye hızlıca gidip bu eğlenceye ortak olmak için tıklayabilirsiniz. Keyifli seyirler!