PMS, global oyuncuların üreticisi konumuna geldi

PMS Tıp Teknolojileri Genel Müdürü Güler, tıbbi sterilizasyon alanında dünyanın öncü firmaları arasında yer alan firmanın 5 kıtada 82 ülkeye ihracat yaptığını söyledi.

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