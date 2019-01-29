Son Dakika Haberleri: PMS, global oyuncuların üreticisi konumuna geldi

PMS, global oyuncuların üreticisi konumuna geldi

57 dakika önce

PMS Tıp Teknolojileri Genel Müdürü Güler, tıbbi sterilizasyon alanında dünyanın öncü firmaları arasında yer alan firmanın 5 kıtada 82 ülkeye ihracat yaptığını söyledi.

PMS, global oyuncuların üreticisi konumuna geldi, System.String[]
PMS Tıp Teknolojileri Genel Müdürü Güler, tıbbi sterilizasyon alanında dünyanın öncü firmaları arasında yer alan firmanın 5 kıtada 82 ülkeye ihracat yaptığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:22 

İhracat, Ekonomi
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