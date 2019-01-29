PMS, global oyuncuların üreticisi konumuna geldi
57 dakika önce
PMS Tıp Teknolojileri Genel Müdürü Güler, tıbbi sterilizasyon alanında dünyanın öncü firmaları arasında yer alan firmanın 5 kıtada 82 ülkeye ihracat yaptığını söyledi.
PMS Tıp Teknolojileri Genel Müdürü Güler, tıbbi sterilizasyon alanında dünyanın öncü firmaları arasında yer alan firmanın 5 kıtada 82 ülkeye ihracat yaptığını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:22
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