PMYO'ya 2 bin erkek, 500 kadın öğrenci alımı ilan edildi - Son Dakika
Üye Girişi

PMYO'ya 2 bin erkek, 500 kadın öğrenci alımı ilan edildi

01.08.2023 08:24

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) 2 bin erkek, 500 kadın öğrenci alımıyla ilgili ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvurular, 31 Temmuz-9 Ağustos 2023 tarihleri arasında e-Devlet şifresiyle yapılacak. Başvuruda aranan şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, lise mezunu olma, TYT puanı ve yaş kriterleri yer alıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin erkek, 500 kadın öğrenci alımı yapılacak. Başvurular, 31 Temmuz-9 Ağustos 2023'te "https://www.pa.edu.tr" internet adresi üzerinden e-Devlet şifresiyle girilerek yapılacak. Öte yandan adaylarda aranan şartlar da madde madde sıralandı.

SINAVA GİRECEKLER

e-Devlet üzerinden Aday Belirleme Ön Başvuruları, sınav başvuru ücreti ödenmeden gerçekleştirilecek. Sınava katılmak için 10 katı kontenjana giren adaylar belirlendikten sonra sınav ücreti yatırılması için ücret ve hesap bilgileri "www.pa.edu.tr" internet sitesinden duyurulacak. Aday belirleme ön başvuru sonuçları açıklanmadan, sınav başvuru ücreti ödeyen adayların sınav başvuru ücretleri geri ödenmeyecek. Sınavlarda başarılı olarak PMYO'da eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak. Alıma ilişkin sınav takvimi, "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

ARANAN ŞARTLAR

  • PMYO'nun öğrenci alımına başvuracak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, lise ve dengi okul mezunu olması gerekecek.
  • Başvurularda, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 250 bin ham taban puan ve üzeri puan, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2023-YKS TYT puan türünden en az 200 bin ham taban puan ve üzeri puan alma şartı aranacak.
  • Adayların, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınması kaydıyla 1 Ekim 2023 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 1 Ocak 2023 itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması şartı aranacak.
  • Başvuru yapan adaylardan kadınların 162 santimetre, erkeklerin 167 santimetreden kısa boylu olmaması, beden kitle indeksinin 18-27 arasında olması gerekecek. İlanda, söz konusu alıma ilişkin diğer giriş koşullarına da yer verildi.
Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi, PMYO, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PMYO'ya 2 bin erkek, 500 kadın öğrenci alımı ilan edildi - Son Dakika


Son Dakika
10:45 Altının Gram Fiyatı 1.696 Lira Seviyesinde İşlem Görüyor
10:42 Altının gram fiyatı 1.696 lira seviyesinden işlem görüyor
10:30 Kerem Kınık'a 'İyilik ve Merhamet Elçisi' unvanı verildi
10:25 Depremde çadır satan Kerem Kınık "İyilik ve merhamet elçisi" oldu
10:28 Dolar/TL Güne Yatay Seyirle Başladı
10:25 Güne yükselişle başlayan dolar 26,96'dan işlem görüyor
10:23 İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kurumlar tatil edildi
10:20 İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle 2 gün tatil ilan edildi
10:17 BOTAŞ Ağustos Ayı Tarife Tablosunu Yayımladı
10:12 Doğal gaza ağustosta zam yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2023 10:55:05. #1.11#
SON DAKİKA: PMYO'ya 2 bin erkek, 500 kadın öğrenci alımı ilan edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement