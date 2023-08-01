PMYO'ya 2 bin erkek, 500 kadın öğrenci alımı ilan edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin erkek, 500 kadın öğrenci alımı yapılacak. Başvurular, 31 Temmuz-9 Ağustos 2023'te "https://www.pa.edu.tr" internet adresi üzerinden e-Devlet şifresiyle girilerek yapılacak. Öte yandan adaylarda aranan şartlar da madde madde sıralandı.

SINAVA GİRECEKLER

e-Devlet üzerinden Aday Belirleme Ön Başvuruları, sınav başvuru ücreti ödenmeden gerçekleştirilecek. Sınava katılmak için 10 katı kontenjana giren adaylar belirlendikten sonra sınav ücreti yatırılması için ücret ve hesap bilgileri "www.pa.edu.tr" internet sitesinden duyurulacak. Aday belirleme ön başvuru sonuçları açıklanmadan, sınav başvuru ücreti ödeyen adayların sınav başvuru ücretleri geri ödenmeyecek. Sınavlarda başarılı olarak PMYO'da eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak. Alıma ilişkin sınav takvimi, "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

ARANAN ŞARTLAR