Pochettino: Eriksen, spor nedeniyle yalnız eğitim aldı
1 saat önce
Tottenham antrenörü Mauricio Pochettino, Christian Eriksen'in orta saha oyuncusu mayıs ayındaki Şampiyonlar Ligi finalinden sonra küçük bir işlemden kurtarmaya devam ettiği için kadrodan uzaklaştığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:05
Juventus, Merih Demiral için 40 milyon euro istiyor! Murat Başoğlu ve Rana Altuntaş'ın aşk yaşadığı ortaya çıktı Arda Turan'ın yaklaşık 3 milyonluk müthiş yatı! 5 yıldızlı otel gibi Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması