Pochettino'ya İki Maç Ceza

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın teknik direktörü Mauricio Pochettino, iki maç men cezası aldı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın teknik direktörü Mauricio Pochettino, iki maç men cezası aldı.



İngiltere Futbol Federasyonu (The FA), Tottenham'ın 2-1 kaybettiği Burnley maçında hakem Mike Dean'e yönelik hareketleri nedeniyle 47 yaşındaki Arjantinli teknik adama iki maç men ve 10 bin sterlin para cezası verdi.



Pochettino, takımının ligde Southampton ve Liverpool ile oynayacağı maçlarda saha kenarındaki yerini alamayacak.

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