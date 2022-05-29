POCO F4 GT lansmanı bugün saat 18: 00'de! - Son Dakika
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POCO F4 GT lansmanı bugün saat 18: 00'de!

29.05.2022 12:38
POCO F4 GT lansmanı bugün saat 18: 00'de!

29 Mayıs 18: 00'de gerçekleştirilecek POCO F4 GT lansmanını ShiftDelete YouTube kanalı üzerinden takip edebilirsiniz.

POCO, 29 Mayıs 18: 00'de yani bugün F4 GT modelini ülkemizdeki kullanıcıların beğenisine sunacak. ShiftDelete.Net YouTube kanalında gerçekleştirecek POCO F4 GT lansmanı ile beraber yeni oyun telefonunun merak edilen detayları ve Türkiye fiyatını lansman fiyatları da belli olacak.

POCO F4 GT lansmanı bugün saat 18: 00'de!

Türkiye'nin en büyük teknoloji haber platformu olan ShiftDelete.Net, POCO F4 GT modelinin tanıtım heyecanını canlı yayında takipçileriyle birlikte yaşayacak. ShiftDelete tarafından düzenlenecek POCO F4 GT lansmanında, #GücünZirvesi etiketiyle sosyal medyada paylaşım yapabilirsiniz.

Orta-üst segment modelleriyle öne çıkan POCO, aynı segmentteki rakiplerini fiyat/performans konusunda geride bırakmayı başarıyor. Özellikleriyle dikkat çeken POCO F serisi, yeni üyesiyle teknoloji tutkunlarının karşısına çıkacak.

Oyun oynamayı seven kullanıcılar için tasarlanan POCO F4 GT, hem teknik özellikler hem de tasarım konusunda oldukça iddialı. Yüksek oyun performansıyla öne çıkan model, yarın yapılacak lansman ile ülkemizde satışa sunulacak.

Fiyat farkına değer mi? POCO X3 Pro vs X4 Pro

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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SON DAKİKA: POCO F4 GT lansmanı bugün saat 18: 00'de! - Son Dakika
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