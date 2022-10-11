Amiral gemisi katili POCO F5 hakkında ilk bilgiler geldi!

Xiaomi'nin bağımsız markalarından POCO, ülkemiz dahil tüm dünyada önemli satış başarılarına imza atan F serisini genişletmek için kolları sıvadı. Bu kapsamda haziran ayında tanıtılan F4 5G'nin halefi üzerindeki çalışmalarını sürdüren Çinli üretici, yakında POCO F5 modelini piyasaya sürecek. Son olarak telefonla ilgili ilk detaylar geldi.

POCO F5 kullanıcılara neler sunacak?

POCO F5; 23013PC75G model numarasıyla IMEI veri tabanında ortaya çıktı. Global, Çin ve Hindistan gibi pazarlarda satışa sunulacak telefon kendi anavatanı Çin'de Redmi K60 olarak raflardaki yerini alacak. Öte yandan teknik özellikleriyle ve tasarımıyla günümüz amiral gemilerine doğrudan rakip olacak.

Akıllı telefonun bazı kilit özellikleri de belli oldu. Buna göre POCO'nun yeni amiral gemisi katili modeli, 2K çözünürlüklü 120 Hz tazeleme hızı sunan AMOLED bir panelle kullanıcıların karşısına çıkacak. Ayrıca panel 1000 nit parlarklığa ulaşabilecek.

POCO X5 hakkında ilk bilgiler geldi!

Akıllı telefonda mobil pazarın en güçlü yongalarından Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1'in kullanılması söz konusu. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen işlemci; bir 3.0 GHz ARM Cortex-X2 (Kryo), üç 2.5 GHz ARM Cortex-A710 ve dört 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno 730 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

POCO F5 hakkında bilinen detaylar şimdilik bu kadar. Cihazın çıkış tarihi ise muhtemelen 2023'in ilk çeyreği gibi olacak. Fikir verme açısından modelin selefinin teknik özellikleri ise şöyle;

İşlemci: Snapdragon 870

Ekran: 6.67 İnç, 120 Hz, FHD+, AMOLED

Depolama: 128/256 GB

Bellek: 6/8 GB RAM

Arka kamera: 64+8+3 Megapiksel

Ön kamera: 20 Megapiksel

Batarya: 67W hızlı şarj/ 4.500 mAh

İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı MIUI 13

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