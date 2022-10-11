Amiral gemisi katili POCO F5 hakkında ilk bilgiler geldi! - Son Dakika
Üye Girişi

Amiral gemisi katili POCO F5 hakkında ilk bilgiler geldi!

11.10.2022 08:41
Amiral gemisi katili POCO F5 hakkında ilk bilgiler geldi!

POCO F5; 23013PC75G model numarasıyla IMEI veri tabanında ortaya çıktı. Peki cihaz kullanıcılara neler sunacak?

Xiaomi'nin bağımsız markalarından POCO, ülkemiz dahil tüm dünyada önemli satış başarılarına imza atan F serisini genişletmek için kolları sıvadı. Bu kapsamda haziran ayında tanıtılan F4 5G'nin halefi üzerindeki çalışmalarını sürdüren Çinli üretici, yakında POCO F5 modelini piyasaya sürecek. Son olarak telefonla ilgili ilk detaylar geldi.

POCO F5 kullanıcılara neler sunacak?

POCO F5; 23013PC75G model numarasıyla IMEI veri tabanında ortaya çıktı. Global, Çin ve Hindistan gibi pazarlarda satışa sunulacak telefon kendi anavatanı Çin'de Redmi K60 olarak raflardaki yerini alacak. Öte yandan teknik özellikleriyle ve tasarımıyla günümüz amiral gemilerine doğrudan rakip olacak.

Amiral gemisi katili POCO F5 hakkında ilk bilgiler geldi!

Akıllı telefonun bazı kilit özellikleri de belli oldu. Buna göre POCO'nun yeni amiral gemisi katili modeli, 2K çözünürlüklü 120 Hz tazeleme hızı sunan AMOLED bir panelle kullanıcıların karşısına çıkacak. Ayrıca panel 1000 nit parlarklığa ulaşabilecek.

POCO X5 hakkında ilk bilgiler geldi!

Akıllı telefonda mobil pazarın en güçlü yongalarından Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1'in kullanılması söz konusu. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen işlemci; bir 3.0 GHz ARM Cortex-X2 (Kryo), üç 2.5 GHz ARM Cortex-A710 ve dört 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno 730 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

POCO F5 hakkında bilinen detaylar şimdilik bu kadar. Cihazın çıkış tarihi ise muhtemelen 2023'in ilk çeyreği gibi olacak. Fikir verme açısından modelin selefinin teknik özellikleri ise şöyle;

İşlemci: Snapdragon 870

Ekran: 6.67 İnç, 120 Hz, FHD+, AMOLED

Depolama: 128/256 GB

Bellek: 6/8 GB RAM

Arka kamera: 64+8+3 Megapiksel

Ön kamera: 20 Megapiksel

Batarya: 67W hızlı şarj/ 4.500 mAh

İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı MIUI 13

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Çin'in İç Moğolistan'daki Dağlık Şehrinden Sonbahar Manzarası Çin'in İç Moğolistan'daki Dağlık Şehrinden Sonbahar Manzarası Çin zulmü Avrupa Birliği'ne taşındı Çin zulmü Avrupa Birliği'ne taşındı Motorola Razr 2022 dudak uçuklatan fiyata globale geliyor Motorola Razr 2022 dudak uçuklatan fiyata globale geliyor
Kaynak: Shiftdelete

Çin Halk Cumhuriyeti, Xiaomi, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Amiral gemisi katili POCO F5 hakkında ilk bilgiler geldi! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
11:44 Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
11:31 Daha önce yalanlamıştı! Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katıldı
11:28 BBP'deki görevlerinden ayrılan Tahir Şahin, Mustafa Destici'nin AK Parti'yi eleştirme yasağı getirdiğini açıkladı
11:28 İBB'nin cenaze aracıyla uyuşturucu sevkiyatına MHP lideri Bahçeli'den tepki geldi
11:19 Dolar 18,58 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:17 Mallorca forması giyen Vedat Muriqi'in Elche maçında yaptıkları haftaya damga vurdu
11:11 Eskişehir'de önüne gelene çantayla vuran kadına "Bipolar Kişilik Bozukluğu" teşhisi konulduğu ortaya çıktı
11:08 Gram altın bin liranın altına düştü! 995 liradan alıcı buluyor
11:09 TOGG'la ilgili Bakan Mustafa Varank'tan dikkat çeken açıklama: Rakiplerine göre çok ucuz olacak
11:00 Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlu Zayn'ın motosiklet sürdüğü görüntülere yorum yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 12:18:08. #1.13#
SON DAKİKA: Amiral gemisi katili POCO F5 hakkında ilk bilgiler geldi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement