Poco M4 Pro'nun Satış Fiyatı ve Özellikleri Yayınlandı - Son Dakika

Poco M4 Pro, ilk olarak Barselona'daki Mobil Dünya Konferansı'nda görücüye çıkmıştı. Şimdi bu akıllı telefon, Türkiye piyasasına sürürdü. Türkiye içinde satış fiyat şu anda 5.850 TL olarak belirlendi.

Poco bu cihazın, 5G varyantını satıyor ve yeni Poco M4 Pro, müşterilere daha uygun fiyatlı bir 4G seçeneği sunuyor. Akıllı telefon, aynı fiyat kategorisinde Redmi Note 11, Narzo 50 ve diğerleri ile rekabet ediyor.

Poco M4 Pro 6GB RAM, 64GB depolama varyantı ve 6GB RAM, 128GB depolama varyantı ile piyasaya sürüldü. Şirket ayrıca üst seviye olarak 8GB RAM ve 128GB depolama varyantını kullanıcılarına sunuyor.

Poco M4 Pro Teknik Özellikleri

Poco M4 Pro, 90 Hz yenileme hızına ve 1000 nit en yüksek parlaklığa sahip 6.43 inç AMOLED ekrana sahiptir. Ekran çözünürlüğü 2400 x 1080 ve 180Hz dokunmatik yenileme hızı desteği var. Akıllı telefon bir MediaTek Helio G96 işlemci içerir ve LiquidCooling Teknolojisi ile birlikte gelir. Poco, 3 GB'a kadar genişletilmiş RAM desteği ekledi.

Telefon, Poco Yellow, Power Black ve Cool Blue olmak üzere üç renk seçeneğiyle satılacak. Cihaz önde, Corning Gorilla Glass 3 ile birlikte geliyor. Bu, Poco'nun MIUI'yi kutudan çıkaran ilk akıllı telefonu olacak.

Poco M4 Pro'daki üçlü arka kamera kurulumu, 64 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı sensör ve 2 megapiksel makro sensörden oluşuyor. Cihazın ön tarafında 16 megapiksel sensör bulunuyor. Cihazda, 4K kamera kayıttı konusunda bir destek bulunmuyor.

Akıllı telefon, Hi-Res ses sertifikasına, 3,5 mm kulaklık jakına ve IP53 su ve toz dayanıklılık derecesine sahiptir.

Akıllı telefon, yana monte edilmiş bir parmak izi sensörüne sahiptir. Son olarak, 33W hızlı şarj desteğine sahip 5000mAh batarya gücü ile kullanıcılarına sunuluyor.

Cihaz batarya gücüne çok güvendiği için, 59 dakika gibi bir sürede %100 gibi hızlı şarj seviyesini kullanıcılarına sunuyor.