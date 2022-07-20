POCO'nun bütçe dostu akıllı telefonu ortaya çıktı

Uygun fiyatlı akıllı telefon yelpazesini geçtiğimiz aylarda C40 ile genişleten POCO'nun bir sonraki hedefi belli oldu. Son ortaya çıkan bilgilere göre şirket, POCO M5s adında bir model üzerinde çalışıyor ve çok yakında kullanıcıların beğenisine sunacak.

POCO M5s kullanıcılara neler sunacak?

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Kacper Skrzypek'in paylaştığı bilgilere göre POCO M5s, 2207117BPG model numarasıyla IMEI veri tabanında göründü. Telefonun özellikleriyle veya tasarımıyla ilgili şimdilik herhangi bir detay söz konusu değil.

Bunun dışında Çinli akıllı telefon üreticileri arasında fazlasıyla yaygın olan yeniden markalanma olayı bu cihazda da karşımıza çıkacak. Zira model, geçen yılın mart ayında tanıtılan Redmi Note 10S'in yeniden markalanmış sürümü olacak.

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Redmi Note 10S, MediaTek Helio G95 işlemci, 6.43 inç AMOLED FHD+ panel ve 33W hızlı şarj destekli 5.000 mAh'lik bir pille piyasaya sürülmüştü. Yakında tanıtılacak POCO M5s'in modelin hangi özelliklerini alacağıysa şimdilik merak konusu. Son olarak cihazın tanıtım tarihiyle ilgili net bir açıklama yok. Ancak IMEI veri tabanında görünmesi, önümüzdeki birkaç ay içerisinde vitrine çıkacağının en büyük göstergesi.

CPU: MediaTek Helio G95

GPU: Mali-G76 MC4

RAM: 6/ 8 GB LPDDR4X

Depolama: 64/ 128 GB UFS 2.2

Ekran: 6.43 inç AMOLED/ Full HD+/ 60Hz tazeleme hızı

Arka : 64 Megapiksel + 8 Megapiksel geniş açı + 2 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik algısı

Özçekim: 13 Megapiksel

Batarya: 5000 mAh 33W hızlı şarj desteği

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