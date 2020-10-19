Poco X3 NFC, n11.com'da - Son Dakika

Poco X3 NFC, n11.com'da

19.10.2020 11:19
Poco X3 NFC, n11.com'da, System.String[]

n11.com, Poco'nun merakla beklenen özgün tasarımlı yeni akıllı telefonu Poco X3 NFC'yi ön siparişe özel avantajlı fiyatlarla satışa sundu.

n11.com, Poco'nun merakla beklenen özgün tasarımlı yeni akıllı telefonu Poco X3 NFC'yi ön siparişe özel avantajlı fiyatlarla satışa sundu.

n11.com açıklamasına göre, satışa çıkardığı iddialı ürünleriyle kısa sürede sektörde önemli bir edinen Poco, genç teknoloji ve oyun meraklıları için özel olarak tasarlanan yeni akıllı telefonu Poco X3 NFC'yi n11.com'da satışa çıkardı.

"Orta sınıfın gerçek şampiyonu" olarak tanıtılan ürün, benzersiz tasarımı, güçlü teknik özellikleri ve ulaşılabilir fiyatıyla gençlerin yeni gözdesi olacak.

Qualcomm'un bugüne kadarki en güçlü 4G işlemcisi olan Snapdragon 732G ile donatılan Poco X3 NFC, sekiz çekirdekli işlemcisi KryoTM 470 ve Adreno 618 Elite Gaming serisi GPU barındıran mimarisi ile en talepkar oyuncuları bile etkileyecek derecede sürdürülebilir yüksek performans ve yapay zeka (AI) yetenekleri sunuyor.

65 dakika içinde yüzde 100 şarj olabiliyor

Oyun tutkunlarına kusursuz bir deneyim sunmak için özel geliştirilen bir sıvı soğutma teknolojisi kullanılan ürün, 120Hz yenileme hızına sahip 6,67" FHD + DotDisplay ekranıyla da kullanıcısına yeni bir deneyim vadediyor.

Hız ve kusursuz görüntüyü iki adet stereo hoparlörle birleştirerek kristal netliğinde ses çıkışıyla sunan Poco X3 NFC, gerektiğinde hoparlörlerini kendi temizleyebiliyor.

Fotoğraf tutkunlarına da göz kırpan ürün; 64MP ana kamera, 13MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensöründen oluşan birinci sınıf AI destekli dörtlü arka kamera sistemini üzerinde barındırıyor.

Kullanıcıların telefonun tüm özelliklerinden faydalanabilmelerini sağlamak için orta düzey kullanımda iki günden fazla kullanım sağlayan 5.160mAh pille donatılan ürün, 33W hızlı şarj özelliğiyle 65 dakika içinde yüzde 100 şarj olabiliyor.

Poco X3 NFC 6GB+64GB modeli 3 bin 199 TL, 6GB+128GB modeli ise n11.com'da 3 bin 299 TL ön siparişe özel indirimli fiyatlarla satışa sunuldu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Poco X3 NFC, n11.com'da - Son Dakika

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