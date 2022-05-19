Poco X4 GT özellikleri sızdı: 144Hz ekranla şov yapacak! - Son Dakika
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Poco X4 GT özellikleri sızdı: 144Hz ekranla şov yapacak!

19.05.2022 00:36
Poco X4 GT özellikleri sızdı: 144Hz ekranla şov yapacak!

Poco X4 GT özellikleri ortaya çıktı. Poco'nun bir sonraki orta-üst seviye akıllı telefonu olacak X4 GT serisinden ilk bilgiler geldi.

Poco F4 GT ile akıllı telefon pazarında dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Poco, şimdi de X4 GT modeli için çalışmalarına hız kattı. Yeni telefonu için Çin'de sertifika almaya başlayan üretici, Poco X4 GT ile ilgili bazı kritik teknik detayların sızdırılmasını engelleyemedi.

Poco X4 GT, Dimensity 8100 ile geliyor

IMEI sertifika platformundan gelen sızıntı, Xiaomi'nin alt markası Poco tarafından piyasaya sürülecek olan bir sonraki akıllı telefon hakkında yeni bilgileri ortaya koydu. X4 GT ailesinin X4 GT ve X4 GT+ adında iki modele yer vereceği öğrenildi.

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Poco X4 GT ve GT+ arasındaki farkın ne olacağı henüz belirsiz olsa da, temel donanım özelliklerinin aynı olacağı düşünülüyor. Bu özellikler arasında ise 144Hz LCD ekran, 4980 mAh ve 67W hızlı şarj destekli batarya bulunması dikkat çekti.

Poco X4 GT özellikleri sızdı: 144Hz ekranla şov yapacak!

Yeni X4 GT'nin ekran yenileme hızının değişken olacağını belirtmekte fayda var. Bu değişkenlik sayesinde ekran; film ve video gibi içerikler için 30 FPS, oyunlarda ise 120 FPS'lik yenileme hızı sunabilecek. Ayrıca yenileme hızındaki ayarlama, bataryanın da verimli kullanılmasını sağlayacak.

X4 GT serisi MediaTek'in amiral gemisi yonga seti olan Dimensity 8100'den gücünü alacak. Bu ayrıca Dimensity 8100'ü kullanan ilk Xiaomi akıllı telefonu olacağı anlamına da geliyor.

TSMC 5nm üretim süreci ile üretilen Dimensity 8100; 2,85 GHz hızında 4 Cortex-A78 ve 2.0 GHz hızında 4 Cortex-A55 olmak üzere toplam 8 çekirdeğe yer veriyor. Ayrıca GPU tarafında ise Mali-G610 MC6 boy gösteriyor.

Poco X4 GT fiyatı ne kadar?

Poco X4 GT fiyatı henüz belli olmasa da, F4 GT'nin etiketlerine göz atmak mantıklı olabilir. Poco F4 GT fiyatı, 8 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip olan başlangıç modeli için 599 dolar olarak, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanında ise 699 dolar olarak belirlenmişti.

Poco'nun yeni akıllı telefonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizlerle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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