Pocophone F1 - Sizin Yorumunuz (Mert Çağlayan)
1 saat önce
Hardware Plus okurlarının ve izleyicilerinin ofisimizde kendi telefonlarına ait deneyimlerini paylaştıkları serimiz Sizin Yorumunuz için bu sefer kamera karşısında Pocophone F1 kullanan Mert Çağlayan var.
Hardware Plus okurlarının ve izleyicilerinin ofisimizde kendi telefonlarına ait deneyimlerini paylaştıkları serimiz Sizin Yorumunuz için bu sefer kamera karşısında Pocophone F1 kullanan Mert Çağlayan
var.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:02 Kaynak: Youtube
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