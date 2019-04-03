Son Dakika Haberleri: Pocophone F1 - Sizin Yorumunuz (Muhammed Sami Bayram)

Pocophone F1 - Sizin Yorumunuz (Muhammed Sami Bayram)

1 saat önce

Türkiye'de satışa başlamasıyla en dikkat çekici fiyat/performans telefonu Pocophone F1 kullanıcısı olan Muhammed Sami Bayram, Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu oldu.

Türkiye'de satışa başlamasıyla en dikkat çekici fiyat/performans telefonu Pocophone F1 kullanıcısı olan Muhammed Sami Bayram, Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:23 Kaynak: Youtube

Türkiye, Genel
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