Pocophone F1 - Sizin Yorumunuz (Muhammed Sami Bayram)
1 saat önce
Türkiye'de satışa başlamasıyla en dikkat çekici fiyat/performans telefonu Pocophone F1 kullanıcısı olan Muhammed Sami Bayram, Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu oldu.
Türkiye
'de satışa başlamasıyla en dikkat çekici fiyat/performans telefonu Pocophone F1 kullanıcısı olan Muhammed Sami Bayram, Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:23 Kaynak: Youtube
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