Karadağ Teknik Direktörü Miodrag Radulovic'in açıklaması
Futbolcu Marco Vesovic'in açıklaması A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu onuncu ve son hafta maçında yarın Karadağ'a konuk olacak.
Karadağ Milli Takımı Teknik Direktörü Miodrag Radulovic ile futbolculardan Marco Vesovic, yarın Türkiye ile oynayacakları maça ilişkin Karadağ Futbol Federasyonu'nun merkez binasında basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › PODGORICA - Karadağ-Türkiye maçına doğru - Teknik direktör Miodrag Radulovic ile futbolculardan Marco Vesovic - Son Dakika