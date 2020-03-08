Podolski, Antalya'nın köfte piyazını da sevdi - Son Dakika
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Podolski, Antalya'nın köfte piyazını da sevdi

15 dakika önce

Sosyal medya paylaşımı ile Antalyasporlu taraftarların gönüllerine giren yıldız futbolcu Lukas Podolski, esnaf lokantasını ziyaret ederek kentin en önemli lezzetlerinden köfte ve piyazın tadına baktı.

Podolski, Antalya'nın köfte piyazını da sevdi, System.String[]

Sosyal medya paylaşımı ile Antalyasporlu taraftarların gönüllerine giren yıldız futbolcu Lukas Podolski, esnaf lokantasını ziyaret ederek kentin en önemli lezzetlerinden köfte ve piyazın tadına baktı.

Daha önce turistik kentin tarihi ve doğal güzelliklere sahip yerlerini gezerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla taraftarların gönlünü kazanan Podolski, kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk ve bazı yöneticilerle Yaş Sebze ve Meyve Hali içerisindeki bir esnaf lokantasını ziyaret etti.

Alman futbolcu, kentin en önemli yöresel lezzetlerinden şiş köfte ve piyaz ile kabak tatlısının tadına baktı.

Hatıra fotoğrafı çektirdiği esnafa imzaladığı formayı hediye eden Podolski, kentin meyve sebzelerinin taze ve leziz olduğunu belirtti.

Podolski, Antalya'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra tarımsal çalışmalarıyla da haklı bir üne sahip olduğunu kaydetti.

Podolski, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 12:50 Kaynak: AA
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