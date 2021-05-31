Podolski, Antalyaspor ile yollarını ayırdı

Türkiye Kupası Final maçını Beşiktaş'a kaybederek sezonu tamamlayan Antalyaspor'da başkan Mustafa Yılmaz'ın görevi bırakması üzerine sözleşmesi sona eren Ersan, Sam ve Drole ile yollar ayrıldı. Takımdan ayrılan bir diğer futbolcu olan Podolski'nin ise futbol hayatına hangi takımda devam edeceği merak konusu oldu.

Fraport TAV Antalyaspor'da yıldız futbolcu Podolski, Ersan Adem Gülüm, Sidney Sam ve Drole ile yollar ayrıldı. Bugün gerçekleştirilecek toplantıda ise yönetim kurulu üyesi Aziz Çetin'in yeni başkan seçilmesi bekleniyor. Kulübün sunduğu teklifi kabul eden Kudryashov, sözleşme imzalamak için süre istedi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda yönetimin Veysel Sarı, Hakan Özmert, Eren Albayrak ile görüşmeleri devam ediyor. Podolski'nin kariyerine Avrupa'da devam etme ihtimali yüksek görülüyor. BAŞKAN ADAYI AZİZ ÇETİN Fraport TAV Antalyaspor'da Mustafa Yılmaz'ın başkanlık görevini bırakmasının ardından yönetim kurulu üyeleri bugün saat 17.00'de yapacağı toplantıda yeni başkanı belirleyecek. Yeni başkan 29 yönetim kurulu üyesi arasından seçilecek. Kulüp yönetiminde basın sözcülüğü görevini yürüten Aziz Çetin'in yeni başkan olması bekleniyor.

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