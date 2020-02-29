Podolski: Galatasaray şampiyon olsun isterim - Son Dakika
Son Dakika Spor Podolski: Galatasaray şampiyon olsun isterim - Son Dakika Spor

Podolski: Galatasaray şampiyon olsun isterim

6 saat önce

SÜPER Lig'in 24'üncü haftasında evinde Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'un futbolcusu Lukas Podolski, "Ben de Antalyaspor şampiyon olsun isterdim ancak takımımız şu an o konumda değil. Birisi olması gerekirse Galatasaray olsun isterim" dedi.

Podolski: Galatasaray şampiyon olsun isterim, System.String[]

SÜPER Lig'in 24'üncü haftasında evinde Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'un futbolcusu Lukas Podolski, "Ben de Antalyaspor şampiyon olsun isterdim ancak takımımız şu an o konumda değil. Birisi olması gerekirse Galatasaray olsun isterim" dedi.

Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada 2 puan kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi. 34 yaşındaki golcü, "Son saniyede böyle bir gol yemek bütün takım gibi beni de üzdü. Ama maçın geneline baktığımızda baskılı oynayan, daha çok isteyen taraf bizdik. Maçın başında geriye düştük, ancak ikinci yarıda arka arkaya bulduğumuz gollerle öne geçtik. Maçın son dakikasında o golü yemememiz gerekiyordu" dedi.

Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanan maçın ardından attığı tweet ile ilgili de konuşan Podolski, "O konuyu taraftarlarımızla aramızda barışarak hallettik. Artık geçmişte kaldığı için bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Antalyaspor'un futbolcusuyum, varımı yoğumu takımım için ortaya koyuyorum. Bugün son saniyede yediğimiz golle 2 puan kaybettik. Çarşamba günü Alanyaspor ile oynayacağımız maça hazırlanmamız gerekiyor. Kupada hedeflerimiz var, çok çalışarak bu maçta yaptığımız hataları yapmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Her maça kazanmak için çıktığını belirten Podolski, şöyle dedi:

"Bugün de kazanmak için sahaya çıktım ancak kazanamadık. Önümüzdeki maçlara bakıp daha çok çalışacağız. Ben şu an Antalyaspor'un futbolcusuyum ve takımım için savaşıyorum. Bugün 2 puan kaybettik, onun için üzgünüm. Ben de Antalyaspor şampiyon olsun isterdim ancak takımımız şu an o konumda değil. Birisi olması gerekirse Galatasaray olsun isterim."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Podolski'nin açıklamaları


Antalyaspor, Galatasaray, Podolski, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:33 Kaynak: DHA
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