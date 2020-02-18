Podolski, izin günü tesislere gelip antrenman yaptı - Son Dakika
Son Dakika Spor Podolski, izin günü tesislere gelip antrenman yaptı - Son Dakika Spor

Podolski, izin günü tesislere gelip antrenman yaptı

8 saat önce

Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor'un yeni transferlerinden yıldız oyuncu Lukas Podolski, takımın izin günü tesislere gelerek özel antrenman yaptı.

Podolski, izin günü tesislere gelip antrenman yaptı, System.String[]

Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor'un yeni transferlerinden yıldız oyuncu Lukas Podolski, takımın izin günü tesislere gelerek özel antrenman yaptı.

Antalyaspor Kulübünün açıklamasına göre, teknik direktör Tamer Tuna, dün oynadıkları ve 3-1 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından takıma bir gün izin verdi.

Yıldız oyuncu Podolski ise kendi isteği ile bugün antrenmana çıktı. Podolski, antrenörler Tahsin Tam ve Dolu Arslan gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bireysel antrenman gerçekleştirdi.

Kaleci antrenörü Özden Öngün de haftayı maçsız geçen genç kaleciler Yakup Mert Çakır ile Kadir Balcı'yı idmana çıkardı.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın başlayacak.

Antalyaspor, Podolski, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:32 Kaynak: AA
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