Podolski, Polonya ekibi Gornik Zabrze'de

Gornik Zabrze Kulübü, Podolski transferini 'hoş geldin' başlığıyla sosyal medya üzerinden duyurdu. Paylaşımda ayrıca Podolski'nin 10 numaralı formayı da giyeceği ifade edildi.36 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Antalyaspor'da geçtiğimiz sezon 36 maçta 5 gol 2 asistlik performans gösterdi.

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