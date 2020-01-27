Podolski ve Ersan, Antalyaspor antrenmanında! - Son Dakika
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Podolski ve Ersan, Antalyaspor antrenmanında!

6 saat önce

Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 3-0 yenen Antalyaspor, ara vermeden bu hafta sahasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Podolski ve Ersan, Antalyaspor antrenmanında!, System.String[]

Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 3-0 yenen Antalyaspor, ara vermeden bu hafta sahasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.


Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde öğle saatlerinde gerçekleşen antrenmanda, Yukatel Denizlispor maçında ilk onbirde oynayan futbolcular düz koşu ve yenileme çalışmaları yaptı.


Teknik direktör Tamer Tuna, diğer futbolcuları ise iki gruba ayırdı.


PODOLSKİ VE ERSAN ANTRENMANDA


Salih Dursun, Eren Albayrak ve Hakan Özmert ile yeni transferlerden Lukas Podolski ve Ersan Gülüm, performans antrenörü Dolu Arslan gözetiminde çalıştı. Diğer grup ise yan sahada ayak tenisi oynadı.


Denizlispor, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:36 
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