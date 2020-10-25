Podolski, yeni sezonda ilk golünü Medipol Başakşehir maçında attı - Son Dakika

Podolski, yeni sezonda ilk golünü Medipol Başakşehir maçında attı

25.10.2020 11:19
Podolski, yeni sezonda ilk golünü Medipol Başakşehir maçında attı, System.String[]

Fraport TAV Antalyaspor'un yıldız oyuncusu Lukas Podolski, Süper Lig'de bu sezon ilk golünü 6. haftadaki Medipol Başakşehir maçında kaydetti.

Fraport TAV Antalyaspor'un yıldız oyuncusu Lukas Podolski, Süper Lig'de bu sezon ilk golünü 6. haftadaki Medipol Başakşehir maçında kaydetti.

Kırmızı-beyazlı formayla geçen sezon 9 lig maçında 2 kez fileleri havalandıran 35 yaşındaki Alman futbolcu, bu sezon ilk golünü dün takımının deplasmanda oynadığı Medipol Başakşehir karşılaşmasında attı.

Podolski, Antalyaspor'un 5-1 mağlup olduğu maçın 14. dakikasında takımının tek golünü kaydeden isim oldu.

Bir şutu da direkten dönen Podolski, takım kaptanı olarak sahaya çıktığı Medipol Başakşehir mücadelesiyle bu sezon Süper Lig'de performans sergilediği maç sayısını 6'ya yükseltti.

Amilton, cezalı duruma düştü

Antalyaspor'un Brezilyalı forveti Amilton, Medipol Başakşehir maçının 41. dakikasında kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü.

Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'in 7. haftasında 2 Kasım Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmaya Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) 2 maç ceza alan Alman orta saha oyuncusu Sidney Sam'in yanı sıra Amilton'dan yoksun çıkacak.

Deplasmandaki son 2 maçını kaybetti

Akdeniz temsilcisi, Süper Lig'de son iki dış saha maçında puan alamadı.

Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Antalyaspor, 6. haftada konuk olduğu Medipol Başakşehir'e karşı ise farklı kaybetti.

Bu sezon ikinci mağlubiyetini de dış sahada yaşayan kırmızı-beyazlılar, ligin ilk 6 haftasında 2 galibiyet ve 2 beraberlikle 8 puan topladı.

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Başakşehir, Podolski, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Podolski, yeni sezonda ilk golünü Medipol Başakşehir maçında attı - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in son görüntüleri ortaya çıktı! Babasına yazdığı not ise yürek dağladı Azerbaycan Dağlık Karabağ için vura vura ilerliyor! Ermenilerin mühimmatları tükendi İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü Sağlık çalışanı istedi, Bakan Koca tüm 112 personeline aşure gönderdi Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders'tan skandal karikatür paylaşımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "terörist" dedi Kick boksun Türkiye'deki öncülerinden Tarık Solak vefat etti Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da PKK şüphesi
KPSS ön lisans sınavı başladı: Adayların heyecanına aileler dışarıdan ortak oluyor KPSS ön lisans sınavı başladı: Adayların heyecanına aileler dışarıdan ortak oluyor         
10:45
Nihat Hatipoğlu'ndan Nihat Hatipoğlu'ndan "Otelinde içki satılıyor" iddiasına yanıt: Asla satılmadı, aklınızca benden intikam aldınız         
10:27
Hazine'ye ve Gelir İdaresi'ne 3 bin yeni personel alımı yapılacak Hazine'ye ve Gelir İdaresi'ne 3 bin yeni personel alımı yapılacak         
09:52
'Canı sıkıldı' diye evini terk etti, 2 gün sonra sağ salim bulundu 'Canı sıkıldı' diye evini terk etti, 2 gün sonra sağ salim bulundu         
08:14
Başkent'teki uyuşturucu ticaretinin yüzde 70'ini elinde tutuyordu: Firari baron kıskıvrak yakalandı Başkent'teki uyuşturucu ticaretinin yüzde 70'ini elinde tutuyordu: Firari baron kıskıvrak yakalandı         
07:43
Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatını sonlandırdı Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatını sonlandırdı         
00:28
Ermenistan, Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerleri kullanıyor Ermenistan, Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerleri kullanıyor         
21:43
Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil         
20:11
Kuveyt ve Katar'da Hazreti Muhammed'e saygısızlık yapan Fransa'nın ürünlerine boykot Kuveyt ve Katar'da Hazreti Muhammed'e saygısızlık yapan Fransa'nın ürünlerine boykot         
17:31
TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama         
15:53
Şafak Sezer, lüks villasını 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı Şafak Sezer, lüks villasını 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı         
15:50
Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor         
14:38
10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı         
13:56
Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler         
12:21
Erkek yolcu, yüzüne tüküren kadın yolcuyu hareket halindeki otobüsten aşağı attı Erkek yolcu, yüzüne tüküren kadın yolcuyu hareket halindeki otobüsten aşağı attı         
11:31
Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi         
11:31
Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2020 11:29:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Podolski, yeni sezonda ilk golünü Medipol Başakşehir maçında attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei