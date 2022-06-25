Podyuma çıkan buzağılar isimleriyle dikkat çekti - Son Dakika
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Podyuma çıkan buzağılar isimleriyle dikkat çekti

25.06.2022 14:24

Podyuma çıkan buzağılar isimleriyle dikkat çekti Tokat'ta sahipleri tarafımdan süslenerek podyuma çıkarılan buzağılar güzelliklerinin yanı sıra isimleri ile de dikkat çekti.

Podyuma çıkan buzağılar isimleriyle dikkat çekti

TOKAT - Tokat'ta sahipleri tarafımdan süslenerek podyuma çıkarılan buzağılar güzelliklerinin yanı sıra isimleri ile de dikkat çekti.

Tokat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından buzağı güzellik yarışmasının 4. düzenlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kampüsünde düzenlenen yarışmayı izleyenler keyifli anlar yaşadı. Yarışmaya 33 yetiştirici 3 farklı ırktaki buzağılarıyla katıldı. Törende konuşmaların ardından buzağılar podyuma çıktı. Sahipleri tarafından podyumda dolaştırılan buzağılar alkış topladı. Yürümek istemeyen buzağılara biberonla süt verilerek yürümesi sağlandı. Renkli görüntülerin yaşandığı yarışmada buzağılar sevimlikleri kadar isimleri ile de dikkat çekti. "Sempatik serseri", "Cesur", "Oyunbozan", "Çapkın" isimleri ile buzağılar podyumda boy gösterdi. Jürini ırk özellikleri kriterlerine göre değerlendirme sonucu Simental ırkında Aybeniz, Holstein ırkında Kumru, Montofon ırkında Oyunbozan birinci oldu. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, milletvekilleri ve STK başkanları tarafından verildi.

Yarışmada birinci olan buzağı sahiplerine süt sağma makinesi, ikinciye çeyrek, üçüncüye ise gram altın hediye edildi.

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Tokat'ta '4. Buzağı Güzellik Yarışması' Tokat'ta '4. Buzağı Güzellik Yarışması' Podyuma çıkan buzağılar isimleriyle dikkat çekti Podyuma çıkan buzağılar isimleriyle dikkat çekti
Kaynak: İHA

Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Podyuma çıkan buzağılar isimleriyle dikkat çekti - Son Dakika

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