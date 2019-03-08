Podyumda Karizmalar Geçiti!

2 aşamadan oluşan defilenin ilk ayağı olan "Colourful" defilesi ile 2019 un damatlık modelleri başarılı ve genç modellerin sunumu ile yapıldı. İkinci aşama ise tam bir karizmalar geçidiydi. Şinasi Günaydın' ın meslek hayatının da sayısı olan 49 ünlü ismin podyumda yürüdüğü Türkiye'nin Karizmaları Defilesi izleyiciden tam not aldı.

Türkiye'nin Karizmaları defilesinde Evren Yaşlak, Afrikalı Ali , Atakan Taşur , Aycan Varış , Ayça ve Cem , Banu Karaca , Başar Akıncı , Caner Toygar, Çağla , Çılgın Sedat, Diana, Ferman Toprak, Gizem Nur Doğa, Gökhan Taşkın, Hakan Solaker,Hülya Yürekli Seloni,Kadir Çetin, Levent Çekiç , Mehmet Aydın , Murat Başaran, Murat Övüç , By Mustafa & Okyanus , Hande Aras ,Seda Canbolat ,Nurcan Sabur, Nurettin Soydan , Nuri Alço , Ömür Göksel, Özgür Aras , Özhan Akın , Prof. Dr. Oğuz Özyaral , Prof. Dr. Orhan Kural, Recep Çilingir , Sibel Mirkelam, Tayyar Işıksaçan, Umut-Sevilay Oğuz, Yalçın Özden, Yavuz Seçkin ve Yüksel Aytuğ yer aldı.

Defilenin finalini ise Muhammet Eymen Şahin Türkiye'nin ilk amputee modeli yaptı izleyicilerden büyük alkış alan Muhammet Eymen engeller aşılmak içindir, İnşallah benim gibi olan insanlara birazda olsa örnek olmuşumdur dedi.

Defilenin selamlamasını da 3 kuşak ile beraber çıkıldı. Şinasi Günaydın'ın oğlu Ali Günaydın ve torunları Batuhan , Kaan ve Can Günaydın a özel olarak tasarlanan Türk Bayraklı frak izleyicilere güzel bir sürpriz oldu.

Dünya Kadınlar günü haftasına denk gelmesi nedeni ile yapılan Türkiye'nin Karizmaları defilesi sonunda konuşan Şinasi Günaydın yapılan defileyi daha güzel bir dünya da yaşamayı hak eden kadınlarımıza hediye etti.