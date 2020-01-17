Podyumda talihsiz kaza... Çağla Şıkel ucuz atlattı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Podyumda talihsiz kaza... Çağla Şıkel ucuz atlattı - Son Dakika Magazin

Podyumda talihsiz kaza... Çağla Şıkel ucuz atlattı

6 saat önce

İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen defilenin baş mankeni Çağla Şıkel'di.

Podyumda talihsiz kaza... Çağla Şıkel ucuz atlattı, System.String[]

İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen defilenin baş mankeni Çağla Şıkel'di...


Birbirinden iddialı kıyafetlerle podyumda yürüyen Şıkel, nefes kesti.


Çağla Şıkel'in podyuma çıkmasına dakikalar kala, dekorda kullanılan demir profil yere düştü. Şıkel şans eseri zarar görmedi.


O anlar Kanal D'de yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programının kameralarına takıldı...

Çağla Şıkel, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:41 
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