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Podyumda talihsiz kaza... Çağla Şıkel ucuz atlattı
6 saat önce
İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen defilenin baş mankeni Çağla Şıkel'di.
İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen defilenin baş mankeni Çağla Şıkel'di...
Birbirinden iddialı kıyafetlerle podyumda yürüyen Şıkel, nefes kesti.
Çağla Şıkel'in podyuma çıkmasına dakikalar kala, dekorda kullanılan demir profil yere düştü. Şıkel şans eseri zarar görmedi.
O anlar Kanal D'de yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programının kameralarına takıldı...
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:41
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