Poel: "Buradaki Performansım Hakkımda Soru İşaretleri Var"

Tour of Antalya organizasyonu için Antalya'ya gelen bisiklet sporcusu Mathieu Van Der Poel yarışın nasıl olacağı hakkında tahminlerde bulundu. Poel, "Benim için buradaki performansımın nasıl olacağı hakkında soru işaretleri var. Yarışta birçok iyi kişiler var. Onun için takım olarak amacımızın en az bir etap kazanmak olduğunu söyleyebilirim" dedi.Corendon-Circus takımının sporcusu Mathieu Van Der Poel, bu sene ikincisi düzenlenen Tour of Antalya yarışına takımıyla katılmak için Antalya'ya geldi. 24 yaşındaki sporcu, konakladığı otelde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Burada olmaktan ve organizasyona katılmaktan keyif aldığını söyleyen Poel, takımla beraber yarışmaya ve etap kazanmaya dört gözle beklediğini vurguladı."Yollarda göstermek istiyorum" Genç sporcu, 2020'de sadece dağ bisikletinde yarışmak istediğinin altını çizerek, "Geçen sene Hollanda yol şampiyonu oldum, şampiyonluk mayomu biraz daha yollarda göstermek istiyorum." dedi. Peol, bu sene tamamen yol bisikleti, dağ bisikleti ve cross bisikletine odaklı olduğunu kaydetti. Geçen sene katıldığı yarışta herkesin kendisinin birinci olmasını beklediğini aktaran Poel, "2015'ta sadece 3 ay kala yarışmaya katılmaya karar verdim. 20 yaşındaydım, 23 yaş altına katılma şansım varken ben katılmadım. İlk sene şampiyon olduğumda çok fazla elit kategorisinde hazırlık yarışı veya sezon yarışı kazanmamıştım, üstümdeki beklentiler azdı. Bu sene sırtımda daha büyük bir hedef tahtasıyla dolaştım" diye konuştu. Sezon bittikten sonra bir süre ara verdiğini söyleyen Poel, "Benim için de soru işaretleri var, buradaki performansım hakkında. Yarışta birçok iyi kişiler de var. Onun için takım olarak amacımızın en az bir etap kazanmak olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.Bu sene Tour of Antalya'nın ikinci senesi olduğunu belirten Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ise sponsor olmaktan son derece mutlu olduklarını dile getirdi. Karaer, "Corendon olarak çeşitli spor dallarına her zaman sponsor olmaktan mutluluk duyduk. Heyecanla bu katılımları uzun soluklu hale getirdik. Hollanda ve Belçika 'da bisiklet takımının sponsorluğunu yapıyoruz" dedi. - ANTALYA