Poğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika

Poğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Poğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde poğaça almak için aracından inen sürücü, geri döndüğünde otomobili alevler içerisinde buldu Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde poğaça almak için aracından inen sürücü, geri döndüğünde otomobili...

Poğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde poğaça almak için aracından inen sürücü, geri döndüğünde otomobili alevler içerisinde buldu SİVAS - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde poğaça almak için aracından inen sürücü, geri döndüğünde otomobili alevler içerisinde buldu. Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde çevreyolu üzerinde meydana geldi. Poğaça almak için aracından inerek fırına giren Salim Toroman, fırından çıktığında 58 NF 758 plakalı Tofaş marka otomobili alevler içerisinde buldu. İtfaiyenin müdahalesine rağmen araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Görgü şahitleri aracın biranda alev aldığı belirtti. Yangının gaz kaçağından kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor. Yangınla ilgili inceleme başlattı.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 10:35

Kaynak: İHA

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