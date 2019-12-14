'Poğaça ve şeker' kutularında zehir ticareti - Son Dakika

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminaline gelen yolcularda yapılan aramada poğaça ve şeker kutusu içine gizlenmiş yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi, olayla ilgili 14 kişi gözaltına alındı.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yerli ve yabancı turistlerin geliş-gidiş yaptığı Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminalinde uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahıs ve gruplara yönelik olarak yapılan çalışmalar devam ediyor. Son olarak, poğaça ve şeker kutusu içerisine saklanmış vaziyette uyuşturucu getiren şahıslar üzerinde gerçekleştirilen operasyonlarda,



"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan 3 olayda 5 şahıs yakalandı ve daralı 53,6 gram eroin, daralı 72,2 gram skunk esrar maddesi, 92 adet extacy hap ve 2 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olaylarla ilgili 4 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.



"Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak" suçundan da meydana gelen 10 olayda 10 şahıs yakalandı. Daralı 34,9 gram eroin, daralı 10,1 gram sentetik kannabinoid ve daralı 9,4 gram skunk esrar maddesi ve 10 adet extacy hap ele geçirildi ve 10 şahıs hakkında işlem yapıldı. - ANTALYA