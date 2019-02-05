Poğaçasını Donmak Üzereyken Bulduğu Minik Patilerle Bölüştü

Erzincan
'da terk edildikleri yol kenarında bir kişi tarafından donmak üzereyken bulunan 2 köpek yavrusu, vatandaşlarca koruma altına alındı.
Özel bir bankada teknisyen olarak çalışan 30 yaşındaki Selim Dursun
, işi nedeniyle gittiği Erzincan'dan Erzurum
'a dönerken Erzincan-Erzurum Karayolu'nun kenarında terk edilen 2 yavru köpeğe rastladı.
En yakın yerleşim yerine 60 kilometre uzaklıkta bulduğu yavru köpeklerin soğuk sebebiyle donmak üzere ve aç olduklarını fark eden Dursun, yavruları aracına alıp bir süre ısıttı.
Minik köpeklerin kendilerine gelmeye başlamasının ardından yolda yemek için aldığı poğaçayı onlara veren Dursun, ardından doymayan yavrulara yiyecek almak için aracıyla en yakındaki bir markete gitti.
Dursun, marketten aldığı süt ve ekmekleri verdiği köpek yavrularını doyurup donmaktan kurtardıktan sonra bir dinlenme tesisine teslim etti.
Yavru köpeklerin buradaki işletme sahiplerince korumaya alındığı belirtildi.
Selim Dursun AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'un zorlu coğrafi yapısı ve kış şartları nedeniyle her kış gönüllü olarak kedilere ve kuşlara hem yuva hem de yem kabı yapıp dağıttığını anlattı.
İşi gereği Erzurum-Erzincan arası sıklıkla yolculuk yaptığını anlatan Dursun, şunları aktardı:
"Erzincan'dan Erzurum'a dönerken bu iki yavruyu birbirlerine sarılmış halde titrerken buldum. Yavruları aracıma alıp kaloriferi açtım, sıcaklığın etkisiyle hemen uyudular. Yavruların aç olduğunu görünce kendim için aldığım poğaçayı yavrulara verdim. Yavruların yemek yerken birbirleri ile kavga
ettiğini görünce onların düşündüğünden çok daha aç olduklarını anladım. Önüme gelen ilk marketten 1 litre süt, ekmek ve bir de plastik tabak alıp yedirdim."
Dursun, daha sonra yavru köpekleri aracıyla götürüp yoldaki bir dinlenme tesisi sahiplerine beslemeleri için teslim etiğini anlatarak, "Çünkü orada yavrular için bol bol yemek artıkları var. Ayrıca orası bu yavrular gibi birçok yavru köpeğe bakıyor. Dolayısıyla hiç değilse yemek bulacakları ve soğuktan korunacakları bir yerde bulunacaklar." dedi.
Selim Dursun, insanların özellikle zorlu soğuk hava ve kış şartlarının yaşandığı bölgede hayvanlara karşı daha dikkatli olup sahip çıkması gerektiğini sözlerine ekledi.