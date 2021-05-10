Pogba'dan Fenerbahçe itirafı: Fenerbahçe stadyumunu unutamadım!

Futbolsever:

Her nedense şike bahçe diyenlerin çoğunun,fetö saraylı oldukları anlaşılıyor. Hiç bir kimseye ve hiç bir camiyayı incitmek istemem,elbette geçmişte ve bugünde diger camialarda oldugu gibi bu camiada da saygın insanlar vardır. Ortada birşey yokken,fetö saraylıların şike bahçe diye tutturup,sürekli agızlarında sakız ettiklerine,ancak söyleyecek başka bir şey bulamadıklarına bağlıyorum. Eğer gerçekten söyledikleri gibi fenerbahcede böyle bir şeyin oldugu kanısında olsam,bir futbolsever olarak açıktan bende haykırırım. Ama bu kanı önyargılardan,histerik bir şekilde isteklerden ve Fenerbahçe düşmanlıgı sonucunda oluşan bir kanı olmamalıdır. Söyledikleri aynı şeylerle,Galata Sarayında suçlandıgıİnsanlar tarafından söylentilere)maruz kaldığı ithamlar olmuştur.