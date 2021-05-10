Pogba'dan Fenerbahçe itirafı: Fenerbahçe stadyumunu unutamadım!

Manchester United'ın yıldız orta sahası Pogba, Kadıköy'ün atmosferini unutamıyor.
Katıldığı yayında soruları yanıtlayan Fransız orta saha, "Deplasmanda oynadığın en iyi atmosfer hangisiydi?" şeklinde yöneltilen soruyu yanıtladı.
Pogba, sözlerine Borussia Dortmund ile başlayarak, "Birçok stadyum var. Öncelikle Dortmund... Ancak onlardan önce Fenerbahçe var. Isınmaya çıktığım andan son düdüğe kadar her şey çılgıncaydı. Böyle bir şey görmedim" şeklinde konuştu.
Paul Pogba, Manchester United formasıyla, 2016-2017 sezonunda Kadıköy'e gelmişti. Advocaat yönetimindeki Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun takımı United'i Lens ve Sow'un golleriyle 2-1 mağlup ederken İngiliz devinin tek golünü Rooney kaydetmişti.
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