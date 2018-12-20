Son Dakika Haberleri: Pogba, Mourinho Gönderilince Zafer Çığlığı Attı!

Pogba, Mourinho Gönderilince Zafer Çığlığı Attı!

13 saat önce

Manchester United'da Mourinho döneminin sona ermesine en çok Portekizli teknik adamla yıldızı barışmayan Paul Pogba sevindi. Tesislerde zafer çığlığı atan Fransız oyuncuya en sert tepki yardımcı antrenör Carrick'ten geldi.

Pogba, Mourinho Gönderilince Zafer Çığlığı Attı!, System.String[]
Paul Pogba'nın Jose Mourinho kutlamasına Michael Carrick ' dur' dedi. The Sun'da yer alan habere göre; Mourinho'nun görevine son verilmesiyle Paul Pogba başta olmak üzere birçok oyuncu büyük sevinç yaşadı.
"Yanlış adamla dalaştı"
Portekizli teknik adamın gönderilmesiyle,büyük mutluluk yaşayan Pogba, Carrington tesislerinde küfürlü bir şekilde "Benimle dalga geçebileceğini ve taraftarları bana karşı kışkırtabileceğini zannetti ama yanlış adamla dalaştı" diye bağırdı.
"Kimse kulüpten büyük değil"
Mourinho'nun geçen sene antrenör grubuna dahil ettiği ve kovulmasının ardından 48 saatliğine acil durum hocası olarak göreve gelen Carrick ise "Kimse kulüpten büyük değil" diyerek bu eğlenceye son verdi!
Carrick oyunculara ayrıca "Bu kulübün seviyesine ulaşamayan herkes gönderilir" diyerek mesaj verdi. Michael Carrick, 48 saatliğine takımın başına geçti daha sonra yerini kulübün bir başka efsanesi Solskjaer'e bıraktı. (Fanatik)
Kaynak: Skorer

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:27 

The Sun, Michael Carrick, Paul Pogba, Jose Mourinho, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United'a 3 İsmin Transfer Edilmesini İstedi Ünlü Futbolcu Anthony Martial'den Genç Modele Cinsel İçerikli Mesajlar!

Fenerbahçe, Buducnost'u Farka Boğdu: 89-65 Barcelona, Valencia'dan Jeison Murillo'yu Kiraladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 07:06:29. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pogba, Mourinho Gönderilince Zafer Çığlığı Attı!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]