Pogba, Mourinho Gönderilince Zafer Çığlığı Attı!

Paul Pogba'nın Jose Mourinho kutlamasına Michael Carrick ' dur' dedi. The Sun'da yer alan habere göre; Mourinho'nun görevine son verilmesiyle Paul Pogba başta olmak üzere birçok oyuncu büyük sevinç yaşadı.

"Yanlış adamla dalaştı"

Portekizli teknik adamın gönderilmesiyle,büyük mutluluk yaşayan Pogba, Carrington tesislerinde küfürlü bir şekilde "Benimle dalga geçebileceğini ve taraftarları bana karşı kışkırtabileceğini zannetti ama yanlış adamla dalaştı" diye bağırdı.

"Kimse kulüpten büyük değil"

Mourinho'nun geçen sene antrenör grubuna dahil ettiği ve kovulmasının ardından 48 saatliğine acil durum hocası olarak göreve gelen Carrick ise "Kimse kulüpten büyük değil" diyerek bu eğlenceye son verdi!

Carrick oyunculara ayrıca "Bu kulübün seviyesine ulaşamayan herkes gönderilir" diyerek mesaj verdi. Michael Carrick, 48 saatliğine takımın başına geçti daha sonra yerini kulübün bir başka efsanesi Solskjaer'e bıraktı. (Fanatik)