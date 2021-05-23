POGUP League of Legends turnuvası şampiyonu AHISKA TÜRKLERİ! - Son Dakika

Rekabetçi turnuva ve Espor Network platformu POGUP League of Legends turnuvası şampiyonu AHISKA TÜRKLERİ oldu. Platform duyuruyu sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştı.

XDrive Oyuncu Koltukları sponsorluğunda düzenlenen turnuvada büyük sona ulaşıldı. Turnuvanın şampiyonu ise AHISKA TÜRKLERİ oldu. 19 Mayıs Çarşamba günü başlayan maçlar dün oynanan final karşılaşması ile son buldu. 54 takımın katıldığı turnuvada rekabet üst düzeydi. Turnuvanın şampiyon olan takımına ise 5 adet XDrive koltuk verildi. Turnuvada sıralamaya giren diğer takımların aldığı ödüller ise şu şekilde:

takıma 5 adet XDrive Oyuncu Koltuğu

takıma 30.000 POGIN

takıma 20.000 POGIN

takıma 10.000 POGIN

Playerbros ekibi olarak şampiyonluk olan AHISKA TÜRKLERİ'ni tebrik ediyoruz!

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