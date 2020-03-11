PÖH'ler zodyak botla devriye atıyor, Yunan izliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel PÖH'ler zodyak botla devriye atıyor, Yunan izliyor - Son Dakika

PÖH'ler zodyak botla devriye atıyor, Yunan izliyor

7 saat önce

Yunanistan tarafından geri itmeleri önlemek amacıyla Meriç Nehri'nde göreve başlayan özel harekat polislerinin zodyak botlu devriyesini, Yunanistan güvenlik güçleri dürbünle izledi.

PÖH'ler zodyak botla devriye atıyor, Yunan izliyor, System.String[]

Yunanistan tarafından geri itmeleri önlemek amacıyla Meriç Nehri'nde göreve başlayan özel harekat polislerinin zodyak botlu devriyesini, Yunanistan güvenlik güçleri dürbünle izledi.

Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte binlerce mülteci sınır kapılarına ve Meriç Nehri'ne akın etmiş ve binlercesi sınırı geçmeyi başarmıştı. Yunan güvenlik güçlerinin bazı göçmenleri yakalayarak zorla Türkiye'ye geri göndermesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, bin özel harekat polisinin (PÖH) geri itmeleri engellemek amacıyla sınıra takviye edileceğini açıklamıştı. Geçtiğimiz hafta itibariyle sınıra sevk edilen özel harekat polisleri, sınır hattı boyunca Meriç Nehri kıyısında askerlerle birlikte devriye faaliyetlerine başladı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ DEVRİYE ATIYOR, YUNAN İZLİYOR

Meriç Nehri boyunca konuşlanan özel harekat polisleri, sınırın her noktasında adeta kuş uçurtmuyor. Tam donanımlı PÖH'ler Meriç Nehri boyunca Zodyak botlarla da sürekli devriye atıyor. Yunan askeri ise, mevzilendikleri bölgelerde Zodyak botlu özel harekat polislerinin devriyesini dürbünle izledi.

YUNAN TARAFINDAN GERİ İTMELER AZALDI

Özel harekat polislerinin Meriç Nehri boyunca görev başlamasının ardından geri itmeler noktasındaki durumun seyri değişti. PÖH'lerin bölgeye konuşlanmasıyla birlikte, Yunanistan tarafından geri itmelerde ise durumun gözle oranda azaldığı görüldü.

(Ferhat Yasak - Mehmet Başa/İHA)

Meriç Nehri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:57 Kaynak: İHA
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