PÖH, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne terör operasyonu düzenledi! Çok sayıda PKK'lı çalışan gözaltında - Son Dakika
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PÖH, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne terör operasyonu düzenledi! Çok sayıda PKK'lı çalışan gözaltında

15.09.2022 08:59

Mersin'de bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı verilen CHP yönetimindeki Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanı 10 şüphelinin yakalanması için operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyona Özel harekat polisleri başta olmak üzere 180 polis katılırken propaganda yapan şüphelilerden bazılarının örgüt üyelerinin 1. derecede yakını olduğu tespit edildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 2019 yılında Türkiye'de gerçekleştirilen yerel seçimlerden sonra Mersin Büyükşehir Belediyesinde işe giren ve halen aktif olarak çalıştıkları belirlenen F.E, A.K., B.B., D.B., H.S., K.B., M.E.İ., A.K., İ.G. ve S.M. isimli şahısların PKK/KCK terör örgütünü övücü, özendirici, sahiplenici ve yüceltici şekilde propaganda yaptıkları tespit edildi.

Mersin haber! Mersin'de belediye çalışanlarına PKK operasyonu

OPERASYONA 180 POLİS KATILDI

Bunun üzerine Özel Harekat polislerinin de desteğiyle belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenlendi. Dronun da kullanıldığı operasyona 180 polis katıldı. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerdeki sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Mersin haber! Mersin'de belediye çalışanlarına PKK operasyonu

1. DERECE YAKINLARI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

10 şüpheli şahıstan aralarında örgütün değer ailesi olarak tanımladığı, örgüt adına kırsal alanda faaliyet yürütürken etkisiz hale getirilmiş örgüt mensuplarının 1. derecede aile yakınlarından olanların bulunduğu belirlendi.

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Kaynak: İHA

Mersin, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa PÖH, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne terör operasyonu düzenledi! Çok sayıda PKK'lı çalışan gözaltında - Son Dakika

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