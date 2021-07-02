Poke Ball Tasarımlı Powerbank'ler Sebepsizce Alev Alıyor - Son Dakika

2017 yılında piyasaya sürülen Poké Ball Portable Battery Charger Anker 10000mAh, Japonya'daki Pokémon Go oyuncularına yönelik bir mobil cihaz şarj cihazıydı.

Cep telefonu oyuncularına yönelik üretilen cihazın görünüşü oldukça şık ve yüksek bataryası sayesinde dışarıdayken de telefonların şarj edilmesini sağlıyor.

Ürün her ne kadar çekici görünse de The Pokémon Company bugün yaptığı resmi bir açıklamada, pilin iki kez sebepsizce alev aldığını .

Sorunun nedenini belirlemek, pili incelemek ve yangının nedenini bulmak için dışarıdan bir uzmanlar getirildi fakat hiçbiri sonuç alamadı. Üstelik herhangi bir kusur da tespit edilmedi.

Sorun bulunamamış olsa da The Pokémon Company, müşterilerden ürünü kullanmayı bırakmalarını istiyor (ve böyle bir talepte bulundukları için özür diliyor) ve ürünü satın alanlar için tam bir geri ödeme ile şirkete yollamalarını istiyor.

Poké Ball Taşınabilir Pil Şarj Cihazı Anker 10000mAh, Japonya'daki Pokémon Center perakende mağazalarının yanı sıra Pokémon Mağazaları, Pokémon Center Online ve Amazon Japonya'daki Pokémon Mağazasında satıldı.

Şirket resmi bir açıklamada, "Müşterilere büyük sorun ve endişe yaşattığımız için derinden özür dileriz. Müşterilerin uyarıları dikkata alarak ürünleri yollayıp geri ödeme almaları konusunda bize yardımcı olacaklarından eminiz" dedi.

Bunun gibi özürler Japonya'da biraz standart bir formatta devam ediyor ancak Şirketi'nin geri çağırma ve geri ödemelerde ne kadar kaybedeceği düşünüldüğünde, şirketin müşterilerine ne kadar önem verdiğini kesinlikle ortaya çıkıyor.