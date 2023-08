Pokemon GO'da Raid Pass nasıl alınır?

Niantic tarafından geliştirilen ve The Pokémon Company tarafından yayımlanan, Pokemon GO 2016'da piyasaya sürülmesinin ardından rekor düzeyde oyuncu sayısına ulaşmayı başarmıştı. Pandemi ile beraber büyüyen oyun sektörü, Pokemon GO cephesini de yenilikler yapmaya yöneltti. Pokemon GO için kullanılan Raid Pass'ler nerede kullanılıyor? Sizler için derledik...

BASKIN SAVAŞLARI NEDİR?

Baskın Savaşları, bir Boss Pokémon bir Spor Salonu'nu ele geçirdiğinde meydana gelir. Amacınız bu güçlü Pokémon'u yenmek. Siz ve eğitmen arkadaşlarınız başarılı olursanız, özel eşyalar ve o Pokémon'u yakalama şansı ile ödüllendirileceksiniz. Tek başına yapamazsın; Spor Salonuna baskın yapmak ve galip gelmek için diğer eğitmenlerin yardımına ihtiyacınız olacak.

Baskın Savaşları, tipik spor salonu savaşı değildir. Rakibinizi yenmek diğer birçok Pokémon'dan daha zordur. Baskınların 4 zorluk seviyesi vardır: 1. kademe, 3. kademe, 5. kademe ve Mega Baskınlar. Zorluk ne kadar yüksekse, Raid Boss o kadar güçlü olur.

Mega Baskın Savaşları, Mega Evrimleşmiş Baskın Patronları içeren zorlu Baskın Savaşlarıdır. Bir Mega Raid Boss'u yenmek size Mega Evol ve Pokémon için gereken bir kaynak olan Mega Energy'yi verir.

EX Baskın Savaşlar ise, en iyi Pokemonları yakalamak için bir fırsat olacak baskınlar. Diğer baskınlardan farklı olarak, belirli bir spor salonunda belirli bir zamanda bir EX Raid'e katılmaya davet edilmeniz gerekir. Bir EX Raid'e katılmak üzere seçilirseniz, güçlü EX Raid Boss'u yenme şansı elde edeceksiniz.

POKEMON GO RAID PASS NASIL ALINIR?

Riad Pass'ler, Raid Battles'a katılmak için gerekli olan öğelerdir. Dört tür öğe çeşiti vardır:

Baskın Geçişi

Bir Spor Salonunda Fotoğraf Diskini çevirerek Raid Pass kazanabilirsiniz. Bir seferde yalnızca bir Raid Pass tutabilirsiniz ve günde yalnızca bir tane alabilirsiniz. Bu geçiş, Kademe 1-5 Baskın Savaşlarına erişim sağlar.

Premium Savaş Bileti

Raid Pass'inizi zaten kullandıysanız, Shop'tan Premium Battle Pass satın alarak başka bir Raid Battle'a katılabilirsiniz. Raid Pass'in aksine, envanterinizde aynı anda birden fazla Premium Battle Pass tutabilirsiniz. Raid Pass gibi, Premium Battle Pass da Kademe 1-5 Baskın Savaşlarına erişim sağlar. Premium Savaş Biletleri, GO Battle League'de Premium ödüllerin kilidini açmak için de kullanılabilir .

Uzaktan Baskın Geçişi

BirRemote Raid Pass ile , Eğitmenler, Yakındaki ekranındaki veya Harita Görünümünden dokunulabilen herhangi bir Baskın Savaşına katılabilir. Uzaktan baskın hakkında daha fazla bilgi edinin.

Eski Baskın Geçişi

Bu geçiş, bir EX Raid'e erişmenizi sağlar. Bu geçiş, yalnızca belirli bir Spor Salonunda belirli bir zamanda kullanılabilir. EX Raid Pass almak için, EX Raid Battle'ın gerçekleşeceği Spor Salonunda bir Raid Boss'u yenerek yakın zamanda bir raidi başarıyla tamamlamış olmanız gerekir.

EX Raid Pass alma şansınızı artırmak için: