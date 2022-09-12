Pokemon Go'nun yaratıcısı şimdi de Marvel kahramanlarını dünyaya getiriyor! - Son Dakika
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Pokemon Go'nun yaratıcısı şimdi de Marvel kahramanlarını dünyaya getiriyor!

12.09.2022 17:09
Pokemon Go'nun yaratıcısı şimdi de Marvel kahramanlarını dünyaya getiriyor!

Pokemon Go'nun yaratıcısı Niantic, şimdi de artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak Marvel kahramanlarını dünyaya getiriyor.

Pokémon Go geliştiricisi Niantic, Marvel evrenini temel alan bir artırılmış gerçeklik mobil oyunu üzerinde çalışıyor. Marvel World of Heroes isimli oyun Pokemon Go, arttırılmış gerçeklik temasını süper kahramanlara uyduracak.

Oyuncular Marvel kahramanlarına dönüşüyor

Niantic, oyunun kısa bir tanıtım videosunu paylaştı. Şirketin yeni oyunu, mahallenizdeki 'kötü adamları' engellemek için kendi karakterinizi yaratmanıza olanak sağlıyor. Oyunun açıklamasında "Kendi kahramanını yarat, suçları önlemek için mahallende devriye gez ve arkadaşlarınla Spider-Man, Captain America ve Wolverine gibi ikonik Marvel kahramanlarıyla birlikte Multiverse'i kurtarın" ifadeleri kullanılıyor.

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Marvel World of Heroes, Niantic'in AR mobil oyunlarındaki uzmanlığından bolca faydalanıyor gibi görünüyor. Yeni arttırılmış gerçeklik oyunu, oyunculara birçok farklı vücut tipi, cinsiyet ve kıyafet arasından seçme şansı da tanıyor. Böylelikle kullanıcılar istedikleri karaktere bürünebiliyor.

Yapımcılar, Marvel World of Heroes için MMORPG oyunlarından ilham aldıklarını belirtiyor. Bu tür oyunların hissini daha net bir şekilde vermeye çalıştıklarını aktaran Niantic yetkilileri, Marvel süper kahramanlarının doğaüstü güçleri ile dünyamızın etkileşime girmesinin oldukça etkileyici olabileceği düşüncesiyle yola çıktıklarını aktardı.

Yeni oyunda Pokemon Go'dan farklı olarak yakaladığınız Pokemon'lar değil, siz savaşacaksınız gibi görünüyor. Kısa fragman, Thor'un çekici Mjölnir'i, Cyclops'un lazer fışkıran gözlerini ve Doctor Strange'in dairesel turuncu enerji kalkanlarını kullanan oyuncuları gözler önüne seriyor.

Pokemon Go'nun yaratıcısı şimdi de Marvel kahramanlarını dünyaya getiriyor!

Ayrıca henüz nasıl olacağı açıklanmış olsa da Marvel World of Heroes'da diğer oyuncular da takım olarak savaşabileceksiniz. Niantic'in yeni oyunu için net bir tarih verilmedi ancak 2023 yılında Android ve iOS için kullanıma sunulacağı belirtiliyor. Oyunun Beta testi için ise buradan kayıt olabilirsiniz.

Görünen o ki, Niantic, Pokemon Go ile geliştirdiği artırılmış gerçeklik tecrübesini diğer oyunlarda da kullanacak. Peki siz Marvel World of Heroes hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Marvel, Go, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Pokemon Go'nun yaratıcısı şimdi de Marvel kahramanlarını dünyaya getiriyor! - Son Dakika

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